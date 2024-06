Terraço Carvalheira muda sua estrutura

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Sucesso na cobertura do Shopping Recife, o Terraço Carvalheira, muda seu esquema de serviço. O restaurante passará a ser comandado pelo chef Abdo Villa Nova, que vai instalar filial do seu “The People”, que faz muito sucesso no Espinheiro. Terá “buffet premium” no almoço. O Grupo Carvalheira continuará organizando os eventos no espaço.

O prefeito João Campos e o advogado-geral da União, Jorge Messias, em evento na Prefeitura do Recife - Arquivo Pessoal

POSSE NO GAT

O presidente Gustavo Luck comanda hoje, no restaurante Costa Brava, almoço do Grupo de Amigos do Turismo, com a posse dos novos integrantes: Liese Nóbrega, Ana Paula Vilaça, Robison Pacheco e Luiz Antônio Pontual.

ARMORIAL

Sandra Ribeiro lançou, no Teatro do Parque, seu documentário “Armorialma”, sobre as origens do Movimento Armorial, suas expressões estéticas, como a literatura, dança, teatro e música, e as polêmicas que provocou. Evento teve a presença de Zélia Suassuna, viúva de Ariano Suassuna.

FORTUNA

Com o anúncio da contratação de Kylian Mbappé, o Real Madrid passa a formar o quarteto de jogadores com maior valor de mercado da história do futebol. O valor dos brasileiros Vinicius Júnior e Rodrygo; e do inglês Jude Bellingham, somado ao de Mbappé, chega a R$ 3,4 bilhões, de acordo com o site esportivo Somos Fanáticos.”





REFORMA

A secretária de Finanças do Recife, Maíra Fischer, participou ontem, em São Paulo, da mesa de debate “O desafio da reforma tributária para os municípios” em evento da Associação Nacional das Cidades Inteligentes e Inovadoras.

ELÉTRICOS

Cresce na Europa o consumo de carros elétricos chineses. Entre janeiro e abril, em comparação ao ano passado, o aumento foi de 25%.

NA ACADEMIA

Os acadêmicos Joaquim Falcão e Lilia Schwarcz, participam hoje, ao lado de Marcus André Melo e Carlos Pereira, do debate “Por que a Democracia Brasileira Não Morreu”, na Academia Brasileira de Letras.

SELO

A médica Ana Flávia Bretas de Vasconcellos, presidente da Fundação Terra, terá encontro segunda-feira com Ricardo José dos Santos, superintendente estadual dos Correios, para definir o lançamento do selo que vai assinalar os 40 anos da instituição.

RELANÇAMENTOS

O escritor Dalton Trevisan, famoso por sua reclusão, raramente saindo da sua casa em Curitiba, completa 99 anos no dia 14. Dois dias antes, a Universidade de São Paulo faz seminário sobre suas obras, e a editora Record relança três dos seus livros: “Contos Eróticos”, “Macho não Ganha Flor” e “Cemitério de Elefantes.”