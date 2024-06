LIDE promoveu evento empresarial no Voar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Mais de 100 empresários de todo o país participaram no Voar, em evento do Lide, comandando por Daniel Asfora e Silvana Mattoso. Começou com as palavras do empresário Alan Barros, anfitrião do evento, regado a vinhos cinco estrelas. Falou de muitos temas relevantes para o nosso trade empresarial, como dados atualizados sobre as tendências de consumo, aumento do e-commerce e evolução dos meios de pagamento, tudo bem apresentado por especialistas Depois, jantar de três etapas assinado pelo chef Pedro Godoy.

Denielly Halinski, gerente de Marketing do RioMar, ladeada por Jussara de Paula e Thayara Paschoal, recebem o prêmio Selo Verde, concedido pela Junta Comercial de Pernambuco ao RioMar Recife pelo comprometimento com as práticas socioambientais - Heudes Régis/Divulgação

MEGA COMEMORAÇÃO

Marcus Tiburtius comemora seus 70 anos reunindo amigos no seu resort Village, em Porto de Galinhas para uma grande programação. Começa hoje com jantar no restaurante Pindorama e show de José Augusto. Amanhã, almoço e jantar na boate, com show de Michael Sullivan.

JUROS

Pela 1ª vez desde 2019, o Banco Central Europeu deve fazer hoje um corte na taxa de juros da zona do euro. A decisão indica que a economia e os preços dos países europeus estão voltando à normalidade depois das mudanças na pandemia.

Jô Mazzarolo, Paulo Sales e Olga Lucena, em jantar da Junior Achievement - Diogo Monteiro/Divulgação

NEGADO

Após quatro anos a Justiça do Rio de Janeiro decidiu, de forma unânime, que o cantor Léo Maia não é filho afetivo de Tim Maia.

HANNA

Goretti Queiroz envia seu livro “Hanna E a Minha História pelo Animais. É uma homenagem à sua cadela husty siberiana Segundo ela a obra está recheada de amor incondicional aos animais

PREMIAÇÃO

O Disfrutar, em Barcelona, foi eleito o melhor restaurante do mundo pela 50 Best Restaurant. O Espanha dominou a lista com cinco indicações.

FORRÓ

O Núcleo de Apoio à Criança com Câncer promove esta noite, na AABB, seu “Forró Solidário”. Entre as atrações confirmadas, Almir Rouche.

MÚSICA

O maestro José Renato Accioly comanda hoje, às 15h, concerto-aula da Orquestra de Câmara de Pernambuco, na Caixa Cultural. Vai detalhar o papel dos instrumentos na orquestra e a importância da música armorial.

SIMPLIFICAÇÃO

Presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, desembargador Ricardo Paes Barreto, assinou acordo de adesão ao Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples. O intuito é promover uma comunicação simples para aproximar o Judiciário das pessoas.

O VICE

Continua indefinido o nome do vice-prefeito da chapa de reeleição de João Campos. Os dois nomes mais contados são a secretária de Infraestrutura Marília Dantas e o chefe de gabinete Victor Marques, mas poderá surgir um terceiro nome.