Prefeitura de Tóquio e o aumento da natalidade

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Prefeitura de Tóquio lançou um aplicativo para aumentar a taxa de natalidade, que é muito baixa no Japão. Para se inscrever, é preciso comprovar renda e a condição de solteiro, dar informações pessoais, como altura, profissão e nível de escolaridade, e submeter-se a entrevista com operadores do aplicativo. O candidato terá também que assinar um documento para registrar o seu interesse em se casar, e não apenas em uma relação casual.

Liese Nóbrega, Luiz Antônio Pontual, Ana Paula Vilaça e Robison Pacheco, na posse ontem como membros do Grupo de Amigos do Turismo de Pernambuco - Arquivo Pessoal

NA FIEPE

A posse de Bruno Veloso na presidência da Federação das Indústrias de Pernambuco, dia 17, no Armazém Blu’Nelle, terá decoração de Robson Chagas e show do Quinteto Violado.

HOMENAGEM

Francisco Cunha, da TGI, e Ana Paula Vilaça, do Recentro, foram homenageados ontem pela Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB-PE), durante o “Happy Hour Empresarial” na Livraria Jaqueira do Recife Antigo.

Ronald Nossig, Daniel Asfora, Silvana Mattoso, Alan Barros e Tiffany Djehdian, em evento empresarial - Ivan Melo/Divulgação

MASTERCHEF

José Jefferson, pernambucano de Surubim garantiu o avental na décima edição do Masterchef Brasil. Preparou um arrumadinho, purê de feijão e vinagrete.

PREMIAÇÃO

O Prêmio Banco do Nordeste de Jornalismo premiará as melhores fotografias em duas categorias. O júri vai escolher o autor da melhor foto, que receberá R$ 14 mil pelo Prêmio Nacional de Fotografia.

CARAVANA

A caravana da TV Jornal vai pela primeira vez para Jaboatão dos Guararapes nesta sexta-feira com serviços gratuitos para população, informação e entretenimento.

PRÊMIO

O mestre Luiz Vieira conseguiu o segundo lugar no Prêmio Roberto Burle Marx, da Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas, pelo seu projeto no Tuju Boutique Hotel, na Praia do Marceneiro, em Alagoas.

CÉDULAS

Começaram a circular no Reino Unido as novas cédulas de 5, 10, 20 e 50 libras esterlinas com o rosto do rei Charles III. As versões anteriores, com a imagem da rainha Elizabeth 2ª, continuarão valendo e apenas as que estiverem desgastadas serão substituídas.

O cônsul da Alemanha Johannes Bloos, a vice-prefeita Isabella de Roldão as cônsules italianas Maria Salamandra e Nicoletta e Eva Sebastiani, em encontro diplomático - Carol Bezerra/Divugação

M O V I M E N T O

Bom dia: “Tudo o que a gente sofre num abraço se dissolve.” (Jota Quest)

ELBA Ramalho, Joelma e Luan Estilizados são as atrações desta noite no Pátio do Forró, em Caruaru,

ACONTECE hoje e amanhã o Arrasta Pé, na área externa do Centro de Convenções. Entre as atrações, João Gomes, Zé Vaqueiro, Xand Avião e Wesley Safadão.

RONALDO Correia de Brito vai ser homenageado pelo Aria Social durante a exibição do musical “Capiba, Pelas Ruas eu Vou” esta noite, no Santa Isabel.

DAYVISON Nunes, destaque na fotografia social, ganhou muitas felicitações ontem, quando celebrou seus 40 anos.

O PAÇO do Frevo promove hoje o encontro do Frevo com os ritmos do São João.

O MCDONALD’S trará o McFish de volta na terça-feira por tempo limitado em todo o Brasil.

LEONARDO Carvalho e Matheus Oliveira lançaram chocolote reproduzindo ”Os Pássaros’, obra do mestre J.Borges, dentro do projeto ”Chocolarte.”

O JUIZADO do Forró está funcionando todos os finais de semana no Pátio do Forró em Caruaru.

Aniversariantes Ana Catarina Ramos, Ana Cláudia Lucena, Anuska Azevedo, Cláudia Prosini, Cláudio Pontual, José Geraldo Vecchione, Kelly Oliveira, Leonardo da Fonte, Lígia Laranjeira Nunes, Lúcia Santos, Manuel Farinha Nunes, Marcos Tiburtius, Maria de Lourdes Soares, Mariana Moura, Renata Castro, Saulo Barros, Sérgio Dias e Sileno Guedes.