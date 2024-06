Atlante Plaza abre um andar de luxo

Luís Guilherme e Carol Pontes comandam segunda-feira, às 18h, coquetel no Atlante Plaza, para assinalar a inauguração do Up Floor, o novo andar do cinco estrelas, com unidades que reúnem luxo e exclusividade para os hóspedes. As duas suítes, chamadas de Atlante, são maravilhosas. Cada andar tem ainda apartamento premium.

Encontro em Brasília do prefeito João Campos e o ministro Fernando Haddad - Arquivo Pessoal

ENCONTRO

A presidente Sandra Paes Barreto e vice-presidente Amanda Campos comandam amanhã, a partir das 17h30, evento da Associação dos Amigos da Justiça de Pernambuco, na Clínica “Vivoly”, de Elida e Fernando Bastos. Teremos palestra de Erika Albuquerque, estrategista de Imagem, e sorteio de prêmios.

EM LISBOA

Maria Lecticia e José Paulo José Paulo Cavalcanti filho jantaram ontem, num restaurante de Lisboa com Lúcio Alcântara que foi governador do Ceará e senador e é um bom escritor.

STATES

O Independence Day - data nacional dos Estados Unidos- será comemorado antecipadamente no Recife. Com uma Noite Havaiana, comandada pela cônsul May Baptista, que nasceu no Havaí e traz show do músico havaiano Daniel He & banda. Será quinta-feira, No Villa Apipucos. Evento terá a presença da embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Elizabeth Bagley.

SEM VAR

A pedido dos clubes, o Campeonato de futebol da Suécia não terá mais a participação do VAR. No Brasil, continua causando problemas.

BAR CENTRAL

Mundo cultural e político lamentando muito o fechamento do Bar Central, no centro da cidade. Espaço foi palco de grandes eventos nos seus 20 anos de funcionamento.

Juíza Adriana Brandão de Barros Correia, brilho na nossa magistratura - Sheila Wanderley

CARAMELO

A Netflix fará o primeiro filme que o protagonista será um vira-lata caramelo, reconhecido como símbolo brasileiro.

NORDESTINOS

O pernambucano João Falcão será o diretor da série “Quando Eu Vim Embora”, que a TV Cultura vai fazer sobre os nordestinos que se mudam para São Paulo, em busca de melhor condição de vida.

TECNOLOGIA

O Mercado Livre investiu R$23 bilhões para melhorar a logística e o uso de robôs que trabalham oito horas e separam até 100 mil compras por dia.