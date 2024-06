Livro sobre os 50 anos da Oficina Francisco Brennand

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Terça-feira, quando o mestre Francisco Brennand faria 97 anos, será lançado o livro “No labirinto do sonho – 50 anos da Oficina Francisco Brennand” Será às 14h, no Teatro Deborah Brennand, naquele espaço. A obra reúne textos de Ariano Suassuna, Lina Bardi, Maria Helena e Neném Brennand, Marcelo Campos e Julia Rebouças.

XODÓ

Maria Helena, filha de Tomás Alencar e Maria Eduarda Campos, tornou-se o principal xodó da avó Renata Campos.

RELÍQUIA

A relíquia de Carlo Arcutis, em fase final de beatificação, que está na Paróquia São João Paulo II na Obra de Maria, tem circulado por paróquias da Arquidiocese de Olinda e Recife nos fins de semana.

REFINARIA

Uma das primeiras missões de Magda Chambriand na presidência da Petrobrás, será determinar o início das obras da nova etapa da Refinaria Abreu e Lima, em Suape.

ESTÉTICA

Alguns brasileiros se arrependeram de seguir a tendência de harmonização e desfizeram o procedimento. Como Lucas Lucco, Eliezer, Gabi Martins e Gkay.

MÚSICA

Para os casais apaixonados que buscam uma programação especial para o Dia dos Namorados, Luiza Possi abre a programação do projeto autoral Amor & Música RioMar com show gratuito no dia 12.

CONSUMO

O relatório State of The World Vine and Wine Sector in 2023, que divulga a situação do setor vitivinícola no mundo, mostrou uma diminuição no consumo de vinho. No entanto, no Brasil o número aumentou 11,6% entre 2022 e 2023.

DESEMBARGADOR

São mais de 30 pré-candidatos à vaga de desembargador pelo quinto do quinto constitucional. A OAB vai preparar uma lista com seis nomes para encaminhar ao Tribunal de Justiça de Pernambuco.

CLARICE

A atriz Maria Fernanda Cândido, que tem o papel principal do filme 'A Paixão Segundo G.H', do cineasta Luiz Fernando Carvalho, gravará em francês, este mês, o audiolivro 'Felicidade clandestina', também de Clarice Lispector.

M O V I M E N T O

Bom domingo: “O humorismo revela o lado sério das coisas tolas e o lado tolo das coisas sérias.” (A. Cantoni)

O prefeito João Campos vai participar da abertura do São João de Petrolina quinta-feira.

Pedro Campos, Maria Arraes entre os parlamentares que prestaram solidariedade à Luiza Erundina, que passou mal na sessão na Câmara dos Deputados

Estreia quinta-feira nos cinemas do Recife, o filme “Mallandro: O errado que deu certo”, sobre Sérgio Malandro.

Rodrigo Pinheiro, prefeito de Caruaru, foi homenageado pela superintendência da Polícia Federal em Pernambuco.

Estevão Machado lança hoje, na Livraria do Jardim, seu livro “O Liceu das Vozes.”

Nonô Germano faz show hoje, às 18h, na programação junina do Shopping Guararapes.

Após o boom do ruivo cereja e marrom chocolate, já se vê nas maiores socialites e famosas a nova tendência na coloração: o loiro mel.

O restaurante Mangaio conta agora com um menu de café da manhã aos domingos.

Aniversariantes

Adriana Vasconcelos, Bruno Moury Fernandes, Cláudia Vasconcelos, Fausto Botti, João Barbosa Netto, José Alves da Silva Filho, Luciano Gesteira Costa, Maritza Haubrich, Mira de França, Paula Luck, Paulo Torreão, Renata Colaferri e Sílvia Rissin.

Coluna de João Alberto: O café da manhã do pernambucano.