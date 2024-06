Frans Post tem mostra no Instituto Ricardo Brennand

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Dono da maior coleção de quadros de Frans Post, considerado o primeiro pintor da paisagem brasileira e primeiro paisagista das Américas, o Instituto Ricardo Brennand abre amanhã uma exposição imersiva sobre o pintor. Mostra fica aberta até 28 de julho e terá hoje uma pré-exposição para alunos de oito escolas públicas do Recife. É um dos mais importantes eventos culturais deste ano na nossa cidade.

O desembargador federal Fernando Braga Damasceno, presidente do TRF da 5ª Região, recebendo o título de Cidadão de Pernambuco, ladeado pelos deputados Álvaro Porto e Kaio Maniçoba - Arquivo Pessoal

LANÇAMENTO

Será no dia 1º de julho o lançamento do livro Inspiração Recife, de Camila e Eduarda Haeckel, na inauguração do Novotel Recife Marina.

DESFILE

Bruna Marquezine, Xuxa Meneghel, Taís Araújo e Gkay foram alguns nomes que prestigiaram a estreia de Sasha como estilista da sua marca Mondepars, em São Paulo.

MÚSICA

O apresentador César Tralli cantou “Garota de Ipanema” ao lado da sua sogra, Helô Pinheiro, que inspirou a música, e do cantor Leo Santana.

POLIOMIELITE

Graças a uma campanha mundial do Rotary, a poliomielite, que provoca a paralisia infantil, praticamente foi erradicada no Brasil. Infelizmente, está de volta, já com alguns casos registrados. O que levou o Ministério da Saúde a iniciar campanha de vacinação contra a doença. Obrigatória para todas as crianças.

STATES

A Azul está com voos semanais para os Estados Unidos, partindo do Recife. Para Orlando nas quartas-feiras e Fort Lauderdale nas quintas-feiras.

MÁQUINAS DE COSTURA

Uma curiosidade: pesquisa da multinacional SVP Wordwide, dona das marcas Sibnger e Pfall, revelou que 35% dos lares brasileiros têm uma máquina de costura. São 25 milhões de residências, sendo que em 80% delas, o uso do equipamento é diário ou semanal.

MÚSICO

Ícone da música instrumental brasileira, Hermeto Pascoal nasceu no povoado “Lagoa da Canoa”, em Arapiraca e iniciou sua carreira artística no Recife, na orquestra da Rádio Jornal do Commercio, substituindo outro gênio da música brasileira, Sivyuca.

DISNEY

A Dream Store vai abrir loja gigante no Shopping Recife, para a venda de artigos licenciados da Disney.

M O V I M E N T O

Bom dia: “Não há maior recompensa do que a consciência de ter feito o bem.” (Vital Brasil)

MUITO interessante os quadros da Casa Vogue de mostrar a residência de famosos.

O MÚSICO havaiano Daniel Ho faz show hoje, às 16h, com Paço do Frevo, ao lado de Flávia Ferro. Um evento do Consulado dos Estados Unidos.

UMA crueldade o envenenamento dos dois cães de Cauã Reymond no fim de semana. A Polícia do Rio de Janeiro está investigando o envenenamento de mais de 40 cães na Barra da Tijuca.

A EMPRESÁRIA Mari Saad apresenta nova linha de maquiagem, Mascavo.

CONCERTOS gratuitos da Orquestra Sinfônica do Recife acontecem hoje e amanhã no Teatro de Santa Isabel.

O FILME “Sob as Águas do Sena” está em primeiro lugar do top 10 mais assistidos da Netflix.

MARIA Gadú faz show dia 20 de julho no Teatro do RioMar.

O FILME Divertida Mente 2 estreia dia 20 de junho nos cinemas do Recife.

Aniversariantes Bruno Luna, Bruno Neves Baptista Leal, Carlos Eduardo Vasconcelos dos Santos, Christiene Marie Cavalcanti, Elma Salgado, Ericka Farias, Haydée Camelo, Karlla Barbosa, Lúcia Helena Arteiro, Maurício Menna Barreto, Mônica Silveira, Paula Losada, Rodrigo Lopes e Zeferino Ferreira da Costa.