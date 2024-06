Série sobre desastre perto de Fernando de Noronha

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Estreou no Globoplay a série “Rio-Paris: A Tragédia do Voo 447”. É sobre a queda no dia 1º de junho de 2009, de um Airbus A330-200 da Air France, nas proximidades que fazia o voo Rio-Paris e que deixou 228 mortos. Até hoje existem dúvidas sobre as razões do acidente. Foi perto de Fernando de Noronha, o que provocou um grande movimento na ilha pernambucana, que centralizou todas as operações para a recuperação dos restos da aeronave. Dirigida por Rafael Norton, tem quatro capítulos.

EMOÇÃO

A inauguração da UPA Governador Eduardo Campos, em Salgueiro, gerou muita comoção. Presente no evento, Renata Campos se emocionou durante seu discurso. Disse que, ao ver obras como esta, é como ver o marido vivo, em suas ideias e planos.

PRESENTES

Muitas pessoas optaram pelas camisas de time para presentear neste Dia dos Namorados. Os valores variam entre 300 e 400 reais e algumas lojas dos clubes já esgotaram o estoque.

NA ALEPE

Por iniciativa da deputada Socorro Pimentel, a Assembleia Legislativa fará reunião solene hoje para assinalar os 70 anos da “Algar Telcon.”

ANIVERSÁRIO

Nena Queiroga comemorou aniversário em grande estilo, rodeada de amigos e elementos da nossa cultura pernambucana. O bolo foi assinado pela confeitaria do Oliveira, decorado com figuras da obra de J.Borges.

NARRAÇÃO

Com estilo mais descontraído, Kleber Machado tem dado um show na narração das partidas de futebol pelo SBT/TV Jornal.

REFORMA

Os pernambucanos Augusto Coutinho e Pedro Campos integram grupos de trabalho da Câmara dos Deputados que vão discutir a regulamentação da reforma tributária.

HOMEM COM H

Dois pernambucanos são destaque no elenco do filme “Homem com H”, sobre Ney Matogrosso. Jesuíta Barbosa fará o cantor, e a atriz Hermila Guedes terá o papel de Beita Matogrosso, sua mãe.

EMPREENDEDORAS

Em Caruaru, 62,2% da produção de microcrédito foi tomada pelo público feminino e a maioria dos negócios são ligados à confecção/conserto de roupas e cosméticos.

SANFONAS

Tadeu Alencar doou 19 sanfonas ao Projeto Asa Branca. Os jovens já começaram as apresentações no clima junino.