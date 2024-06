A Azul terá Voos do Forró para Caruaru

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Empetur vai realizar ações nos voos da Azul entre o Recife e Caruaru, de quinta a domingo, até o final da temporada junina. Grupos de forró vão se apresentar nos embarques no Aeroporto do Recife e no desembarque no Aeroporto de Caruaru. Nas sextas-feiras, terá até um trio tocando a bordo. Operação assinala ainda a colocação na rota do ATR 72, com capacidade para 70 passageiros.

O desembargador federal Cid Marconi, ao receber o título de Cidadão de Pernambuco, ladeado pelos deputados Álvaro Porto e Eriberto Filho - Arquivo Pessoal

PARABÉNS

Quem ganha felicitações hoje, quando completa idade nova é Julliana Brito, carinhosamente chamada de albertete por contribuir com a nossa coluna. A programação começa com um café da manhã especial, seguida de um jantar com a família e o namorado.

Na inauguração do "Upfloor" do Atlante Plaza, Eduardo Loyo, Paulo Perez, Luiz Guilherme Pontes e Antônio Coelho - Sheila Wanderley/Divulgação

NO ATLANTE

Um categorizado e prestigiadíssimo coquetel assinalou a inauguração do Upfloor, o andar premium do Atlante Plaza, com duas suítes e 17 apartamentos, totalmente reformados com decoração seis estrelas. Evento teve como anfitriões, Maria do Carmo, Carol e Luis Guilherme Pontes e Kathia e José Guilherme Pontes. Depois de encontro no salão de eventos, teve visita às unidades do andar. Entre os que estiveram no evento, o prefeito João Campos, os secretários Fernando Holanda e Antônio Coelho, o presidente da Empetur, Eduardo Loyo, o médico Álvaro Dantas, o empresário Paulo Perez, Carlos Periquito, da ABIH, Lucinha Cascão, que assinou os doces do evento.

JORNALISTAS

O jornalismo pernambucano está em alta, com a nomeação de dois colegas: Daniel Leite para secretário de turismo de Pernambuco e de Ed Ruas para secretário executivo de Inovação Urbana da Prefeitura do Recife.

PETROLINA

Acontece sexta-feira a abertura do São João de Petrolina. Miguel Coelho diz que a expectativa é que 900 mil pessoas circulem pela cidade durante todo o ciclo junino. Todos os hotéis da cidade devem ter 100% de ocupação.

FUTEBOL

A cerimônia de abertura da Eurocopa 2024, sexta-feira em Munique, vai homenagear o capitão e técnico da seleção da Alemanha, Franz Beckenbauer, que faleceu recentemente.

INAUGURAÇÃO

Será sábado será a inauguração do Compaz Atriz Leda Alves, no Pina. A biblioteca terá o nome de Tarcísio Pereira, livreiro da conhecida Livro 7. Estarão presentes o prefeito João Campos e as filhas de Tarcísio.

DOAÇÃO

O Festival “Salve O Sul” arrecadou R$ 8,2 milhões que serão destinados às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul e para instituições.

CRUZEIRO

Os valores para embarcar no cruzeiro de Roberto Carlos variam entre R$ 6.300 e R$ 16.350 por pessoa.

CABANGA

A banda “Brucelose”, de Gilson Machado, será uma das atrações do São João do Cabanga, que o Comodoro Altair Junior comanda sexta-feira. Vai fazer show ao lado de Petrucio Amorim e Cristina Amaral.

EDUCAÇÃO

Antiga reivindicação do mundo universitário de Pernambuco, o campus da Universidade Federal de Pernambuco em Sertânia, vai virar realidade, por decisão do presidente Lula, depois de articulação da senadora Teresa Leitão.