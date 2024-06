Menu dos namorados não é uma boa ideia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Leia a sua coluna social desta quarta-feira no seu Jornal do Commercio e acompanhe os fatos mais relevantes da sociedade pernambucana

Alguns restaurantes erraram em oferecer apenas o menu exclusivo de Dia dos Namorados, já que nem todos se agradam dos pratos específicos. Sem contar que o valor é tabelado, com coisas inclusas que nem todos consomem ou querem. Na verdade, hoje é um dia de maior movimento nos restaurantes e a maioria não aceita reserva, sendo importante chegar cedo para conseguir uma mesa.

JOÃO CÂMARA

Os 80 anos do grande pintor João Câmara, que nasceu em João Pessoa mas mora em Olinda há muitos anos, serão assinados com uma grande exposição das suas obras, esta noite, no Museu do Estado. Evento terá o lançamento do seu livro de crônicas “Querétaro” e do livro catálogo dos seus trabalhos.

DELÍCIAS

Marcelo Silva incrementa as ofertas das quatro lojas da Parla Deli, com um espaço especial com delícias do período junino, que sempre faz muito sucesso. A proposito, ele revela que a nova unidade, em Setúbal, já está consolidada, com um movimento muito maior que o projetado por ele.

FORROZEIROS

Por iniciativa do vereador Almir Fernando, a Câmara Municipal do Recife faz reunião solene hoje, às 17h, para assinalar o Dia do Forrozeiro. Entre os homenageados da TV jornal e o programa “Conversa Boa”, de Ciro Bezerra, na Rádio Jornal.

MEDALHA

O advogado Ronnie Preuss Duarte, diretor da Escola Superiorde Advocacia da OAB Nacional, recebeu a Medalha do Mérito Célio Silva, do Colégio Permanente de juristas de Justiça Eleitoral.

PERDA

Muito lamentado o falecimento do médico Renato Botto. Sergipano de nascimento, fez carreira no Recife e era uma figura de muitos amigos. Atuou durante muitos anos na diretoria do Internacional.

MUDANÇA

Uma hora ou outra, alguma mudança no consumo iria aparecer com o aumento nos valores dos automóveis, até as versões populares. Um dado relacionado é o recorde de produção de motocicletas. Em maio, foram fabricadas 160.389 unidades, sendo o melhor número para o mês desde 2012.

M O V I M E N T O

Bom dia: “O futuro do mundo está confiado à juventude.” (São João XXIII)

A ATRIZ Adriana Birolli, que está em cartaz no Teatro do Dona Lindu, foi anotada no restaurante Samadhi, em Casa Forte.

A MÚSICA “Volare”, gravada originalmente por Rita Lee e Roberto de Carvalho, teve sua versão lançada no domingo e já acumula milhares de visualizações.

A CANTORA Solange Almeida, um dos principais nomes do forró, disse estar frustrada por não participar do São João de Campina Grande.

A INFLUENCIADORA Virgínia Fonseca realizou uma live relâmpago da sua marca WePink e faturou R$ 4,6 milhões em 20 minutos.

UMA curiosidade: a atriz Flávia Alessandra é formada em Direito.

ED SHEERAN, que fará show no Brasil em setembro, revelou que não usa celular há mais de 10 anos. Contatos com ele sempre são pelo e-mail.

FERNANDA Montenegro comemora 80 anos de carreira com a leitura de “A Cerimônia do Adeus”, da francesa Simone de Beauvoir. As apresentações começam dia 20.

UMA ZEBRA rara, com bolinhas no lugar das tradicionais listras, foi fotografada no Quênia.

Aniversariantes

Álvaro Jucá, Angelita Ferrer, Filipe Perazzo Dantas, Girlane Arraes, Gisele Martorelli, Lanuza Rodrigues, Marcelo Villocq, Murilo Guimarães, Patrícia Cylene de Siqueira Campos, Piedade Farinha, Rose Maria da Silva, Tácito Pimentel Júnior, Tereza Catão, Vera Lúcia Carneiro Monteiro e Valdner Batista.