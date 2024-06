Independence Day terá festa havaiana

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A cônsul May Baptista, que é natural do Havai, vai assinalar a Data Nacional dos Estados Unidos, com uma Noite Havaiana, hoje, das 18h30 às 21h30, no Villa Apipucos, com a participação do músico havaiano Daniel He & banda. Evento terá a presença de embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Elizabeth Bagley. Convidados devem usar traje havaiano.

Amanda Campos e Sandra Paes Barreto, em almoço da Associação dos Amigos da Justiça de Pernambuco na Dona Santa - Sheila Wanderley/Divulgação

RELAÇÕES

A vice-governadora Priscila Krause, os secretários Daniel Leite e Guilherme Cavalcanti e o presidente da Empetur, Eduardo Loyo, se reuniram com representantes da TAP Air Portugal para de ampliar a promoção dos nossos atrativos culturais e naturais no país europeu.

Carol Pontes e João Campos, na inauguração do UpFloor do Atlante Plaza - Ademar Filho/Divulgação

ADVOGADOS

José Joaquim de Almeida Neto e Humberto Vieira de Melo, advogados da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, acompanharam Rixcardo Essinger e Bruno Veloso na entrega do convite para a posse da nova diretoria ao desembargador Ricardo Paes Barreto, presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco.

PRÊMIOS

Amanhã, às 16h, no auditório Governador Eduardo Campos, na sede da Cepe, teremos a solenidade de entrega do Prêmio Literário Guerra Junqueiro Lusofonia, à escritora Cida Pedrosa e da premiação de 2022 a Ronaldo Correia de Brito.

NACIONAL

Ganhou destaque na mídia nacional a decisão do prefeito Fábio Aragão de não disputar a reeleição em Santa Cruz do Capibaribe, depois de receber uma mensagem divina.

PIADA

O técnico Mazolla Júnior considerou seu trabalho no Náutico sensacional. Há controvérsias.

MODA

Havaianas e Dolce &; Gabbana lançam edição limitada de coleção de chinelos com quatro modelos premium ;. As peças chegam às lojas de todo o mundo hoje.

FORA

Nenhuma empresa aérea brasileira conquistou um lugar entre as 25 melhores do mundo, de acordo com o ranking anual “Airline Excellence Awards”. A única menção nacional foi a da Gol, que ficou entre as 25 melhores companhias aéreas de baixo custo. Apesar de ter os mesmos (e altos) preços das outras companhias.

FORRÓ

O ciclo junino na Pracinha de Boa Viagem será inaugurado esta noite, voltado especialmente para os turistas.

O presidente da Oficina Francisco Brennand, Marcos Baptista, ladeado por Maria Helena e Neném Brennand, no lançamento do livro de 50 anos da instituição - Hannah Carvalho/Divulgação

M O V I M E N T O

Bom dia: “A casa sorriso que eu espalho, eu planto alguma esperança.” (Padre Roque Schneider)

A JOVEM escritora quilombola Mônica Santos participa de debate sobre racismo e preservação ambiental hoje, na Escola Encontro, falando sobre seu livro “Toda Menina Negra é um Quilombo Inteiro",

PARA assinalar o Dia de Santo Antônio, Geraldinho Lins faz show esta noite no rooftop do Shopping Tavaruna, dentro do projeto “Taca Mais Música.”

LAMENTADO o falecimento da advogada Helbe Oliveira Lins

FREI José Edilson Maurício, guardião do Convento de Santo Antônio, comanda hoje a grande festa de Santo Antônio.

MARTINS e Almério fazem show esta noite no Teatro do Parque.

A BRASILEIRA Carol Medeiros aparece mais uma vez no ranking de melhores corretores de imóveis dos EUA.

O IMIP celebra, hoje os 64 anos de fundação. Quem comanda a festividade é Silvia Rissin, presidente do instituto.

REYNALDO Gianecchini chamou atenção dos internautas ao contar, em PodCast, que não sesente acolhido pela comunidade LGBT.

Aniversariantes: Ana Catarina Galvão, Antônio Aguiar Filho, Antônio Macário, Cláudia Alencar, Cremilda Albuquerque, Fernando Machado, Fernando Turton, Luiz Augusto Correia de Araújo Filho, Marco Antônio Souza Leão Santos, Maria do Rosário Cunha, Maria Elisa Sckaff, Silvana Meireles e Tonico Dias.