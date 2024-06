Coluna 1 - Sullivan e Massadas voltam a fazer show

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Dois dos maiores compositores do Brasil, o pernambucano Michel Sullivan e o carioca Paulo Massadas fizeram o derradeiro show juntos em 1999, num especial da TV Manchete. No dia 6 de julho, 35 anos depois, vão se apresentar no Cine Joia, em São Paulo. Relembrando alguns dos muitos sucessos que fizeram. Depois, é possível que o espetáculo ganhe turnê nacional, que começaria, segundo Sullivan com show no Recife.

DIREITO

O presidente Gustavo Ventura coordena hoje, durante todo o dia, no JCPM Trade Center, o seminário dos 173 anos do Instituto dos Advogados de Pernambuco, com uma série de debates sobre temas da atualidade no mundo jurídico. Terá a participação de grandes nomes do Direito brasileiro.

FRANS POST

Segundo Pedro Correa do Lago, um dos maiores conhecedores da obra de Frans Post, o conjunto de telas do pintor, adquirido por Ricardo Brennand, é única em todo o mundo de um colecionador particular, a reunir quadros de todas as fases da carreira do pintor holandês. O Insituto Ricardo Brennand tem 10% da produção conhecida do artista. São mostradas em exposição imersiva, que vai até o dia 28 de julho.

FERTILIDADE

O médico andrologista pernambucano Ricardo Lyra lembra que o mês de junho destaca a importância dos cuidados para a fertilidade, tema que envolve numerosos aspectos, de de a alimentação até questões genéticas.

LIDERANÇA

A Apple ultrapassou a Microsoft e se tornou mais uma vez a empresa mais valiosa do mundo. O marco aconteceu após a gigante anunciar novidades ligadas ao uso de Inteligência Artificial.

PIMENTINHA

A história de Elis Regina é o tema do episódio de estreia de Sou Filho Dela, nova série documental do PlayPlus, que irá retratar artistas pelos olhos de seus filhos. No primeiro documentário João Marcello Bôscoli e Pedro Mariano mostram o lado maternal da cantora. Ela tinha o apelido de “Pimentinha”, dado por Vinicius de Moraes.

PERNAMBUCANO

Pedro Campos visitou o Congresso de Massachusetts nos Estados Unidos e teve uma surpresa: o encontro com o deputado Danilo Sena, da Câmara daquele estado, que é pernambucano, de Timbaúba.

PARCERIA

Está mais que certa a união Campos-Arraes na eleição de outubro. Marília Arraes foi prestigiar o prefeito João Campos na abertura do São João no Sítio da Trindade.

O MALA

O jornalismo esportivo pernambucano perdeu ontem, uma grande figura, Luiz Muniz, conhecido como “O Mala”, apelido que adorava. Fui seu amigo e curtia muito seu estilo descontraído, a alegria em pessoa.