Destino do dinheiro da venda de Pedro Lima

O presidente Yuri Romão, que acompanhou diretamente o processo da venda de Pedro Lima ao Chesea da Inglaterra, vai se reunir com importantes lideranças do Sport ligadas a ele, para definir o destino dos R$ 30 milhões, parte que o rubro-negro receberá na transação. Na pauta, pagamento de dívidas, ampliação do patrimônio e reforço do elenco.

ADVOCACIA

Eduardo Serur, presidente da Serur Advogados, vem de São Paulo hoje para participar de debate sobre a “A Reforma do Direito de Empresa no Código Civil: Novas Perspectivas”, no seminário que assinala os 173 anos do Instituto dos Advogados de Pernambuco. Será em mesa presidida por Érika Ferraz, no JCPM Trade Center.

JOIAS

Sandra Paes Barreto e Amanda Campos prestigiaram o almoço na Dona Santa, promovido pela Talento Joias e que teve como anfitriões Lília e Juliana Santos.

LANÇAMENTO

Ingrid Zanella, vice-presidente da OAB, lança hoje o e-book “7 Erros no Início da Advocacia (Para você não repetir)” . Na obra, destaca que não há início fácil, da mesma forma que não há aleatoriedade no sucesso. É preciso dedicação para chegar ao lugar almejado.

JUNINA

O Comodoro Altair Júnior comanda esta noite o São João do Cabanga, que terá barracas com pratos da época e shows com Cristina Amaral, Petrúcio Amorim e a banda Brucelose.

NA EUROPA

A cantora Isabella Andrade e a baixista Cynara Casé, fundadora da banda “Clave de Fá”, fazem temporada na Europa, com apresentações em Madri, Barcelona, Roma, Paris e Lisboa.

PEDÁGIO

A partir de hoje o pedágio da ''Rota dos Coqueiros”, na Reserva do Paiva, sobe de preço. O dos carros passa de R$ 8,40 para R$ 9,00 (finalmente uma quantia redonda). Nos fins de semana será de R$ 13,50.

SINGLE

Em clima de São João, Ceceu Valença, filho do metre Alceu Valença, lança hoje o seu novo single “Vou Pra Campina”. O forró foi gravado em parceria com Jorge de Altinho.

MODERNIDADE

O primeiro bordel cibernético do mundo começa a funcionar ainda este mês em Berlim. Uma boneca sexualizada feita de inteligência artificial estará pronta para interagir fisicamente e através de palavras com a clientela. É mais um exemplo do crescimento da utilização de IA em aplicativos para entretenimento adulto.

M O V I M E N T O

Bom dia: “Não há sabor mais ou sabor menos; há saberes diferentes.” (Paulo Freire)

CREUSA e Luiz Gomes de Sá seguem para Atlanta, nos Estados Unidos, para visitar a filha Ana Patrícia, genro e netos.

FLÁVIA Castro representou nosso estado na reunião da Rede Ouvir, que reúne os representantes das Ouvidorias estaduais.

CLÁUDIA Leitte e Alcymar Monteiro são as principais atrações do Pátio do Forró em Caruaru nesta noite.

SERÁ hoje, às 19h, na Matriz do Espinheiro a missa de sétimo dia em memória de Nelly Carvalho.

O FORRÓ do Leite acontece hoje com renda para o Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer,

ANA Carolina Lessa é uma das candidata à vaga do quinto constitucional do TJPE.

A TURMA da Mônica, criação de Maurício de Sousa, tem 12 milhões de inscritos no Youtube.

BIANCA Andrade acertou em cheio ao lançar linha de maquiagem, com 50 variações de tom de pele.

Aniversariantes

Alessandra Turton, Antônia Nunes do Egito, Eduardo Maia, Giulliana Bianconi, Luana Vitoria Maranhão Santana, Luci Siqueira, Luiz Arnaldo Grimaldi, Márcio Didier, Roberto Maciel Lopes e Sandra Luck.