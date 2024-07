O prestígio na cidadania do médico Álvaro Dantas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em prestigiadíssima reunião solene, a Câmara Municipal entregou o título de Cidadão do Recife ao médico Álvaro Dantas. Cerimônia foi presidida pelo vereador Carlos Muniz. Na mesa principal, o ex-governador João Lyra Neto, o desembargador Fausto Campos, o deputado Kaio Maniçoba, o subprocurador-geral do Trabalho, Waldir de Bitu Filho, e o presidente do Grupo de Executivos do Recife, Ricardo Lustosa. Tivemos discursos do vereador Ronaldo Lopes, autor da proposta, do deputado Kaio Maniçoba, de Fábio Silva e de Karla e Ana Júlia Dantas. Solenidade teve a participação do cantor Hedielson Rodrigues da Silva Oliveira. Sem esconder sua emoção, Álvaro Dantas lembrou fatos da sua vida pessoal e da carreira na oftalmologia. Depois, ofereceu coquetel no salão nobre da casa legislativa.

O médico Álvaro Dantas recebe o título de Cidadão do Recife, ao lado dos vereadores Ronaldo Lopes e Carlos Muniz - Arquivo pessoal

NA RÁDIO JORNAL

O general Maurílio Ribeiro, comandante militar do Nordeste, o capitão de Mar e Guerra, Carlos Frederico Tojal do Vale, capitão dos Portos de Pernambuco, e o brigadeiro Valdir Eduardo Tuckumantel Codinhoto, comandante do II Comando Aéreo Regional, participam de debate comandado por Natalia Ribeiro, hoje, às 11h, na Rádio Jornal. Vão falar sobre ações conjuntas das três organizações das forças armadas em Pernambuco.

IMPOSTOS

A tributarista Mary Elbe Queiroz é a convidada do debate "Comitê Gestor será o Quarto Poder da República?”, que o Instituto Unidos Brasil realiza hoje. Vai abordar a cobrança dos novos tributos que serão criados, o Imposto sobre Bens e Serviços e Contribuição sobre Bens e Serviços.

HERANÇA

O patrimônio de Tim Maia segue dando o que falar. Ontem, Geisa Gomes da Silva, ex-mulher do cantor, revelou que Carmelo Maia, único herdeiro oficialmente reconhecido do artista, não é seu filho biológico.

DIFICULDADE

O empate da seleção brasileira para a Colômbia, traz dificuldade para nossa seleção. Na própria fase, vai enfrentar o Uruguai, sábado, às 22h, em Las Vegas. Já a Colômbia, primeira do grupo, terá pela frente a fraca seleção do Panamá.

SECRETÁRIO

Paulo Nery aguarda vaga na agenda da governadora Raquel Lyra para assumir a secretaria de Turismo e Lazer do estado. Enquanto isto continua comandando a superintendência da Caixa Econômica em Pernambuco.

LEILÃO

A Zuk e o Santander leiloarão neste mês mais de 190 imóveis em diversos estados brasileiros, incluindo Pernambuco. Serão terrenos, fazendas e propriedades residenciais e comerciais.

BASQUETE

Está circulando na mídia americana que o jogador LeBron James voltará ao Los Angeles Lakers na próxima temporada após fechar um contrato de dois anos por R$590 milhões.

JUNINO

A Quadrilha Dona Matuta, bicampeã do Festival Pernambuco Junino 2024, está se preparando para representar Pernambuco na 20ª edição do Festival Nordestão de Quadrilhas Juninas, que acontecerá em Teresina, sábado.