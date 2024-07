O novo restaurante cinco estrelas de Julião Konrad

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O empresário Julião Konrad, que já abriu vários restaurantes de sucesso, decidiu criar um projeto muito especial. Será, garante, a melhor e mais luxuosa casa de culinária italiana que o Recife já teve, tipo cinco estrelas. Ficará no térreo do edifício “Mirante do Cais” da Moura Dubeux, no Cais José Estelita, em frente à sede do Cabanga. Ele está em contatos com chefs de famosos restaurantes italianos de São Paulo, para contratar o que vai comandar a cozinha. Casa vai se chamar “Cecília”, homenagem à sua esposa, Marlene Cecília Konrad. E será inaugurado no dia 28 de novembro, no aniversário dela.

TORCIDA

A colônia portuguesa se reúne hoje, às 16h, no restaurante Adega, do Clube Português, para torcer pela seleção e Portugal no jogo contra a França, pela Eurocopa.

Priscila Krause, com o retrato de Frei Caneca, em evento sobre os 200 anos da Confederação do Equador, no Mercado Eufrásio Barbosa - Américo Nunes/Divulgação

NO PAIVA

João Gomes é o novo morador da Reserva do Paiva. O cantor comprou um apartamento à beira mar para compartilhar com a esposa Ary e o filho Jorge.

TURISMO

Em solenidade, na noite de anteontem, no Campo das Princesas, a governadora Raquel Lyra empossou os secretários Paulo Nery, de Turismo e Lazer, e Alexandre Schneider, de Educação e Esportes.

NO PORTO

No meu artigo de hoje nas páginas de opinião, destaco o Instituto Pernambuco-Porto, notável instituição criada pelo empresário Zeferino Ferreira da Costa, na cidade do Porto, em Portugal.

LÍNGUA DE GATO

A disputa pelo uso do termo Língua de Gato no mercado de chocolates ganhou um novo capítulo. Esta semana, a 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro anulou a exclusividade da marca Kopenhagen. A ação, movida pela All Show, controladora da Cacau Show, quer que outras chocolaterias possam utilizar o termo em seus produtos.

Marcos e Keila Teixeira, clima de felicidade - Sheila Wanderley/Divulgação

ARTE

O coletivo Gráfica Lenta, de Pernambuco, volta ao Recife, amanhã, após residência artística no Vale do Catimbau, com obras inspiradas no patrimônio local. A exposição traz obras de 40 artistas, alguns imersos na comunidade por 15 dias.

CACHÊ

Justin Bieber está em Mumbai, Índia, para se apresentar no casamento de Anant Ambani, filho de um dos homens mais ricos do mundo, e Radhika Merchant. Vai um dos maiores cachês da história: 10 milhões de dólares (R$ 57 milhões).

GASTRONOMIA

O chef Salvatori, famoso pelos pratos refinados que serve em quiosque na orla de Boa Viagem, fará um rodízio de receitas. Todos os dias servirá uma opção de menu.