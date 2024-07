Um debate histórico ontem na Rádio Jornal

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Pela primeira vez no jornalismo pernambucano, os comandantes das unidades das três forças armadas em Pernambuco, participaram, juntos de um debate. Foi na Rádio Jornal, ontem, comandado por Natália Ribeiro. O general Maurílio Ribeiro, comandante militar do Nordeste, o capitão de Mar e Guerra, Carlos Frederico Tojal do Vale, capitão dos Portos de Pernambuco, e o brigadeiro Valdir Eduardo Tuckumantel Codinhoto, comandante do II Comando Aéreo Regional. Os três abordaram as ações do Exército, Marinha e Aeronáutica durante a tragédia ambiental que atingiu o Rio Grande do Sul, sobre a Operação Taquari 2, que há mais de 30 dias faz um trabalho notável no estado gaúcho.

O general Maurílio Ribeiro, o capitão de Mar e Guerra, Carlos Frederico Tojal e o brigadeiro Valdir Codinhoto recebidos ontem, pelo superintendente do SJCC, Vladimir Melo e pela apresentadora Natalia Ribeiro, no estúdio da Rádio Jornal - Arquivo Pessoal

REVISTA

A revista “Pernambuco”, da Cepe, com homenagem ao centenário do escritor Osman mLins, numa matéria de 33 páginas, será lançada hoje, em Vitória de Santo Antão, sua terra natal.

AÇOUGUEIROS

O empresário Nelson Bezerra, presidente da Masterboi idealizou e participou da formatura da primeira turma da Escola de Açougue – Box 77. O grupo chega ao mercado com um diferencial, além de todas técnicas de cortes e rigor na higiene, aprenderam atendimento ao público.

BIDEN



O desempenho do presidente Joe Biden, de 81 anos, no debate com o ex-presidente Donald Trump tem levado analistas políticos a discutir a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva em 2026. O presidente brasileiro terá em 27 de outubro, dois dias depois do segundo turno, a mesma idade do atual presidente americano.

CINEMA

A Flor do Buriti, filme brasileiro premiado no Festival de Cannes, na França, sobre a história da comunidade indígena, estreou ontem nos cinemas.

O arquiteto Jerônimo Cunha Lima, autor do maravilhoso projeto do Novotel Marina Recife e o empreendedor Romero Maranhão Filho - Gleyson Ramos/Divulgação

HISTÓRIA

A Assembleia Legislativa de Pernambuco promove, no dia 6 de agosto, o seminário “200 Anos a Constituição do Império: Dimensões Políticas, Jurídicas e Históricas”. Margarida Cantarelli será palestrante.

“OLHA O GOL”

Galvão Bueno estreia seu programa neste domingo, o “Olha o que eu narrei” como quadro no Esporte Espetacular, entrevistando grandes atletas e contando histórias das conquistas que ele narrou.

PARIS

Após dias com níveis altos de poluição, a qualidade da água do Rio Sena melhorou. Ainda é incerto, mas está marcada as provas de natação e triatlo, das Olimpíadas 2024, entre os dias 26 de julho e 11 de agosto.

EXPERIÊNCIA

Em um evento para convidados, o RioMar apresenta, a gexperience. Esta experiência imersiva permitirá que os visitantes explorem o universo da globo por meio de reproduções de estúdios de reality shows, programas de auditório, esportes, programação infantil, novelas, entretenimento e muito mais.

M O V I M E N T O

Bom dia: “A ferramenta mais precária que um ser humano pode utilizar contra si mesmo é a certeza absoluta.” (Igor Maciel)

ANDRÉA Gomes fala, hoje sobre o universo das franquias, no 19º Congresso Consulfarma, no Centro de Convenções do Anhembi, em São Paulo.

A ATRIZ Glória Pires foi condenada a pagar R$ 559mil a sua ex-funcionária Denise de Oliveira por conta de trabalho excessivo com apenas 30 minutos de intervalo.

NA FENEARTE, diversas prefeituras de Pernambuco estão com estandes expondo artes locais.

O ATLETA e ex-BBB, Paulo André garantiu a classificação para a Olimpíada de Paris.

POR iniciativa do vereador Felipe Francismar, a Câmara Municipal do Recife entregou a Medalha do Mérito José Mariano ao escritor Lucilo Varejão.

A ILHA do Retiro chegou aos seus 87 anos.

A FIOCRUZ faz alerta para a obesidade infantil. A instituição prevê que nos próximos 20 anos, 24% das crianças e adolescentes sejam obesos.

TRANSFERS estão saindo dos shoppings RioMar, Tacaruna, Patteo Olinda e Recife para a Fenearte.

Aniversariantes

Andréia Travassos, Alexandra de Paula Nagem, Antônio Lavareda, Gustavo Dubeux Júnior, Ivo Gomes, Mônica Cairutas, Nina Morais Cunha, Patrícia Amorim, Ricardo Dubeux, Roberto Veiga, Ulisses Porto de Farias e Waldir Machado Júnior.