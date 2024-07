Queijo coalho é grande destaque na Fenearte

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Leia a coluna social deste sábado no seu JC

A “Cozinha Fenearte” deste ano destaca o queijo de coalho, na edição deste ano. Hoje, às 16h30, o chef Claudemir Barros vai ensinar o preparado do “Petit Gateau de Queijo de Coalho e Goiabada”. Às 18h30, o chef César Santos destaca o prato "Ganado de Bom”, filé de carne de sol acebolada na manteiga de garrafa, acompanhada de cuscuz especial do chef, molho de queijo de coalho e cheiro verde.

BALANÇO

A Ouvidoria-Geral do Tribunal de Justiça de Pernambuco revela que neste primeiro semestre foram realizados 11.536 atendimentos pelo órgão.

A PRAÇA

Na reta final de inaugurações, o prefeito do Recife João Campos participou da entrega da Praça Antonio Carlos Figueira em homenagem ao médico que foi secretário de saúde de Pernambuco.

BIOGRAFIAS

O acadêmico Ruy Castro, da Academia Brasileira de Letras, que escreveu as biografias de Carmem Miranda, Nelson Rodrigues e Garrincha e acaba de lançar “O Ouvidor do Brasil”, com 95 crônicas sobre Tom Jobim.

ATACAMA

João Barbosa, Carolina Oliveira, Zezito Pedrosa Júnior e Maria Helena Oliveira passam temporada no Deseto de Atacama, no Chile

PERDA

Faleceu ontem, vítima de AVC, o executivo Paulo Oliveira. Ele atuou muitos anos na equipe do ex-governador Roberto Magalhães e foi dono da tradicional Farmácia Dropesa, na Rua da Aurora.

HONORIS CAUSA

Por unanimidade, o Conselho Universitário da Universidade Federal do Ceará aprovou a concessão do título de doutora honoris causa à cantora Maria Bethânia. Entrega será no dia 15 de novembro.

INFANTIL

Começa hoje a 20ª edição do Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco. Ao todo serão 15 espetáculos nos teatro Santa Isabel e Luiz Mendonça com exibições até o dia 28 de julho.

M O V I M E N T O

Bom dia: “A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho normal.” (Albert Einstein)

A SENADORA Teresa Leitão foi indicada para concorrer ao Prêmio Congresso em Foco, pelo seu trabalho no Senado

O EXECUTIVO pernambucano Luiz Felipe Moura Filho, da área da energia eólica foi transferido para a empresa Tech Wind em Dallas, nos Estados Unidos.

HOJE, às 10h, na capela do Colégio das Damas, teremos a Missa de 7º dia da saudosa Flávia Souza, mãe do arquiteto Mário Baô.

O MAESTRO Duda recebeu ontem o título de Doutor Honoris Causa da Universidade Federal de Pernambuco. Evento teve concerto da Orquestra Experimental de Frevo da UFPE.

MÁRCIA e Maurício Galvão retornam de temporada nos Estados Unidos.

A APAC alertou sobre a possibilidade de chuvas moderadas neste fim de semana, no Recife

O CANTOR Sérgio Reis, de 84 anos, precisou cancelar os shows para se submeter a um cateterismo para diagnosticar doenças cardíacas, e ficará de repouso por cinco dias.

NA PROGRAMAÇÃO de férias, o RioMar Recife terá shows gratuitos. Bandalelê e o mágico Rodrigo Lima se apresentam hoje e amanhã, respectivamente.

Aniversariantes Andréa de Souza, Ana Maria Carvalho, Cláudio Pragana Filho, Daniela Krause Valença, Jaci Tavares de Melo, Karla Ferreira da Costa, Patrícia Jungmann, Pedro Henrique Reynaldo Alves, Sérgio Ferraz e Ulysses Pernambucano de Mello Neto.