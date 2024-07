Novo vexame da seleção brasileira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Brasil foi desclassificado pelo Uruguai na Copa América, sábado. É verdade que foi nos pênaltis, mas no tempo normal e na prorrogação - como já tinha acontecido contra a Colômbia foi totalmente dominada e o adversário abusou de perder gols. Entre as falhas de Dorival Júnior, técnico que está longe de ser o ideal para a seleção, a não convocação de Pedro e Huck, dois dos melhores jogadores em atividade no Brasil e quase nunca perdem um pênalti. O Brasil foi derrotada exatamente por pênaltis mal cobrados. O treinador optou por alguns jogadores desconhecidos que têm apenas a credencial de jogar na Europa.

DESINTERESSE

Um detalhe que chamou a atenção foi o claro desinteresse dos torcedores pela seleção. Antigamente, em jogos da canarinha, todo mundo usava a camisa da seleção (antes de ser adotada por Jair Bolsonaro, hábito que parece ter passando). Sábado andei pelos shoppings, não vi uma só. E eram poucos os bares e restaurantes com grandes torcidas. E veio a frustação pela derrota e a descoberta de que agora o Brasil deixou de ser a maior força do futebol na América do Sul. Está em quarto lugar, atrás da Argentina, Uruguai e Colômbia.

O general Maurílio Ribeiro, recebido na TV Jornal, por Fernando Castilho e Mirella Martins - Sheila Wanderley/Divulgação

CULTURA

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, defendeu a criação de direitos e marcos para a cultura no Brasil, com o intuito de evitar retrocessos. A ministra classificou as ações do atual governo de “reconstrução”.

ELETRICISTAS

Saulo Cabral, presidente da Neoenergia de Pernambuco, revela que a empresa tem atualmente 250 mulheres trabalhando como eletricistas, inclusive fazendo trabalhos na rua.

Luciana Albuquerque, secretária de Saúde do Recife recebida no Imip pela presidente Sílvia Rissin e a superintendente Tereza Campos ** - Ivan Melo/Divulgação

CHICO

O jornalista Fernando Barros e Silva lança em novembro pela editora Fósforo o livro “O que Será: Chico Buarque e o Brasil”, na programação dos 80 anos do artista.

VIAGEM

Bety e o médico Luiz Antes seguem hoje para Vancouver no Canadá, para visitar Luiz Antes Filho. Depois, circulam por Chicago, Boston e Nova York.

MEMÓRIAS

O embaixador e ex-ministro Rubens Ricupero lançou sua biografia, com o título do seu nome e Memórias. Destaca fatos da sua carreira diplomática que cobriu alguns dos eventos mais importantes do século 20. O ex-ministro da Fazenda Gustavo Krause é citado na obra.

RELIGIOSO

A maior obra de turismo religioso do Brasil, a Cidade da Bíblia, será construída na cidade de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro, com 11 mil metros quadrados. Terá uma Bíblia gigante com 12 metros de altura.

O cirurgião plástico Moisés Wolfenson e o desembargador André Guimarães, no Novotel Marina Recife - Val Santana/Divulgação

BOB MARLEY

O filme “Bob Marley: One Love”, que retrata sua história do cantor e sua música, está oficialmente disponivel, dentro do streaming o Paramount+. A produção foi sucesso na bilheteria mundial, além de vencer o prêmio de Melhor Filme no BET Awards 2024.

FASHION

Uma das tendências do inverno deste ano no mundo da moda é a versatilidade da meia-calça. A peça foi destaque em desfiles da Chanel e Miu Miu e viralizou como desejo.