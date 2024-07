O agosto de grandes shows no Guararapes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Teatro Guararapes terá grandes shows em agosto. No dia Dia 1º, o projeto “Call The Police” reúne o guitarrista do The Police, Andy Summers, João Barone (Os Paralamas do Sucesso) e Rodrigo Santos (ex-Barão Vermelho). No dia 3, Jorge Vercillo canta seus hits em 'JV30', espetáculo que brinda os 30 anos de carreira Já dia 24, Fábio Jr. comemora 70 anos de vida com a turnê 'Bem Mais Que os Meus 20 e Poucos Anos.”.

Encontro do desembargador Ricardo Paes Barreto e a governadora Raquel Lyra, no Palácio do Campo das Princesas - Arquivo Pessoal

IPHAN

Gilberto Sobral assume hoje a Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Pernambuco. Pedágogo, ex-secretário de Patrimônio e Cultura de Olinda e ex-secretário executivo de Cultura do Recife, foi indicado para o cargo pela senadora Teresa Leitão, e pelo deputado federal Clodoaldo Magalhães. Atualmente é o Coordenador de Integração Institucional da Fundação Joaquim Nabuco.

PARQUES

Cinco parques de diversão brasileiros estão entre os vinte e cinco melhores do mundo, de acordo com a lista "Best of the Best do “Travellers' Choice Awards": Beto Carrero World, em Santa Catarina, (4º lugar), Beach Park, no Ceará (6º lugar), Parque Terra Mágica Florybal, em Canela, no Rio Grande do Sul (18º lugar). O primeiro colocado foi a Eurodisney de Paris.

Ana Amélia e Eduardo Lemos Filho no Novotel Marina Recife - Fernando Machado/Divulgação

PESQUISA

Gavião Peixoto, no interior de São Paulo, e Brasília são as duas cidades do país que mais atendem às necessidades básicas e oferecem qualidade de vida à população. Os dados foram divulgados em estudo do Índice de Progresso Social (IPS) 2024.

CURIOSIDADE

As trufas, produto muito sofisticado na gastronomia, são fungos encontrados abaixo da terra, próximos a árvores como carvalhos e castanheiras. Especialistas, auxiliados por cães e até porcos treinados, as encontram pelo aroma liberado pelas trufas maduras.

LIVROS

“Biblioteca da Meia Noite”, de Matt Haig, “É Assim que Acaba”, de Colleen Hoover e “Tudo é Rio”, de Carla Madeira foram os livros mais vendidos em 2024, segundo levantamento da “Publishnews”, elaborado com mais de 30 redes de livrarias do país.

MODA

As brasileiras foram destaque na Semana de Moda de Alta Costura de Paris. Destaque para Silvia Braz, Anitta e Thassia Naves.

DOSE DUPLA

Ana Lúcia Altino comanda este mês, duas edição do Festival Virtuosi. Entre os dias 19 e 27, na Capela do Seminário São José, na programação do Festival de Inverno de Garanhuns e entre os dias 30 de julho e 3 de agosto, na Matriz de Sant'Ana, em Gravatá.

Fernando Holanda, secretário da Assessoria Especial da Governadora e Relações Internacionais, e Luís Guilherme Pontes, em evento no Atlante Plaza - Sheila Wanderley/Divulgação

FESTIVAL

O Wehoo Festival, dia 2 de outubro, na sua arena em Olinda, anunciou algumas atrações confirmadas; Duda Beat, Alceu Valença, Elba Ramalho, Jão, Falcão, Rachel Reis e Chico César.

M O V I M E N T O

Bom dia: “Não fico pensando lá na frente, em cinco ou 10 anos. Vivo cada dia de forma intensa.” (João Campos)

O EX-GOVERNADOR Jarbas Vasconcelos, criador do evento tem na sua agenda, uma visita à Fenearte.

NOVO ESTUDO sugere que pessoas que usam o remédio semaglutida, vendido com os nomes comerciais Ozempic, Wegovy e Rybelsus, parecem ter um risco maior de desenvolver uma doença ocular grave.

O CASAL Mari Gonzalez e Pipo Marques está com grande holofote nas mídias nacionais.

FAZEM sucesso, e até fila, os restaurantes que escolhem um dia para servir caranguejo por preços especiais em formato happy hour.

O MAU uso da Inteligência artificial será uma das prioridades do Tribunal Superior Eleitoral, na eleição de outubro.

O BRASIL volta a falar da criação de um trem-bala entre Rio e São Paulo, um investimento de R$ 50 bilhões. O trem de altíssima velocidade, que funciona no Japão desde 1964.

JUSTIN Bieber e Hailey Baldwin anunciaram que estão esperando o primeiro filho.

O ARRAIAL Solidário do Núcleo de Apoio à Criança com Câncer acontece sexta-feira, na Usina Dois Irmãos.

Aniversariantes Ana Paula Hawatt, Danielle Lemes, Eduardo Henrique Corrêa Coutinho, Flávio Moraes, Irineu Souza, José Humberto Castro, Luiz Henrique Maia, Reginaldo Freitas, Reginaldo Queiroz, Tiago Leal e Vavá Rufino.