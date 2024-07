Apenas dois brasileiros são juízes top de tênis

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O seleto grupo de juízes dos principais torneios de tênis do mundo tem apenas dois brasileiros. O paulista Carlos Bernardes, que se aposentou no Grande Slam de Mimi e que acumulou 3,5 milhões de milhas com suas viagens pelo mundo. E a gaúcha Paula Vieira Sousa, única mulher da América Latina no grupo. Esses juízes top recebem, entre R$ 300 mil e R$ 600 mil por ano.

CRAQUE

A Editora “Torcida” lança hoje, às 19h30 na sede do Náutico, o livro “Ivan Brondi - A Trajetória de um Ídolo”, dos jornalistas Beto Lago e Clauber Santana. Gustavo Krause assina o prefácio e a obra tem depoimentos de José Paulo Cavalcanti, Francisco José, Roberto Vieira e Romeu Krause.

FÉRIAS

O RioMar em parceria com a ABA estará com um ônibus escolar canadense com atividades educativas para crianças até quatro anos durante o mês de julho.

GASTRONOMIA

O chef pernambucano Pedro Godoy participa do lançamento da coleção “Os Sete Lendários”, com vinhos da vinícola Miolo, que se tornaram símbolos da Vitivinicultura nacional, assinando, com outros três chefs, jantar harmonizado, em restaurante de São Paulo.

MOULIN ROUGE

Evento que atraiu uma multidão, em Paris, assinalou a reinauguração das pás do moinho vermelho na fachada do Moulin Rouge, que foram destruídas em ventania. Espetáculo teve direito a show das bailarinas de can-can na rua em frente à famosa casa de espetáculos de Paris.

VIAGENS

A América do Sul lidera o ranking mundial de rotas aéreas com mais turbulências, segundo dados da plataforma Turbli. A rota entre Santiago, no Chile, e Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, foi identificada como a mais turbulenta do mundo.

IMPOSTO DE RENDA

O Brasil tem um imposto de renda de 27,5%, que pode passar, nas palavras do governo, para 35%. Em Portugal é de 21% e vai cair para 15%.

POLÊMICA

A marca de lingeries “Bluebella” lançou campanha com foco nas Olimpíadas de Paris, e foi alvo de críticas nas redes sociais. por invés de promover seu talento esportivo para inspirar jovens, a marca sexualizou as atletas.

PERFUMES

O layering de perfumes, uma tradição no Oriente Médio, quando dois ou mais aromas são sobrepostos, agora se tornou uma tendência nas redes sociais. Isso representa um novo campo para as marcas, que lançam coleções especiais que permitem misturas.