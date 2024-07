Tradições juninas precisam voltar às festas nordestinas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Seria muito bom que intelectuais e instituições culturais do Nordeste iniciassem um movimento para tentar reaver a tradição dos festejos juninos. Os principais shows de São João, segundo revelou Elba Ramalho, viraram apenas festivais com a música nordestina praticamente ausente. As quadrilhas juninas lembram os desfiles das escolas de samba do Rio, com mil coreografias sem lembrar nossa região. Um dos primeiros pronunciamentos denunciando a descaracterização foi de Maria Lectícia Cavalcanti, da Academia Pernambucana de Letras.

Dominique de Castro Oliveira, secretária-executiva de Defesa Social de Pernambuco - Arquivo Pessoal

EM LISBOA

Jarbas Vasconcelos retornou no final de semana, de nova temporada em Lisboa, onde manteve tradições: Ficou no Hotel Tivoli e esteve algumas vezes no restaurante “Pinóquio”, na Avenida da Liberdade.

Banho

O prefeito João Campos colocou nas suas redes sociais o banho que tomou nas fontes do Parque da Tamarineira, na inauguração da primeira fase do espaço.

Rosário e o desembargador Fernando Martins, em evento no TJPE - Sheila Wanderley/Divulgação

PORTUGAL

A Associação do Turismo de Lisboa abre quinta-feira no Museu Cais do Sertão, a exposição “Tronos de Santo Antônio”. Reunirá alguns Tronos de Santo Antônio de Lisboa, tradição que se perpetua desde 1755, sempre no mês de junho.

IMERSÃO

O RioMar reúne formadores de opinião, hoje, para um “brunch” de lançamento do “Gexperience”. Vão conhecer, em primeira mão, as experiências naquele circuito imersivo da Globo.

Chama no Zap! Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp ENTRAR NO CANAL DO WHATSAPP

ALMOÇO

No final de semana, almoço reuniu o ex-presidente Jair Bolsonaro, Gilson Machado e Alberto Feitosa.

RECESSO

O acadêmico José Nivaldo Júnior decidiu parar de escrever até o final do ano. Passa a dedicar tempo integral a trabalhos voltados às eleições de outubro, como marqueteiro político.

CINEMA

Hoje e nas demais terças-feiras do mês, o Teatro do Parque estará com a exibição de Grande Sertão, de Guel Arraes com Luísa Arraes e Caio Blat, às 19h.

ARTE

Após sucesso com Van Gogh, o RioMar recebe a mostra imersiva Michelangelo: o Mestre da Capela Sistina, a partir do dia 18.

M O V I M E N T O

Bom dia: “A pessoa inteligente se desfaz de tudo o que lhe atrapalha.” (Assis Chateaubriand)

DUA Lipa, Celine Dion e Aya Nakamura são as cantoras confirmadas na abertura da Olimpíada de Paris.

A EMPRESÁRIA Bia Guirão está de mudança para nova casa.

PETRÚCIO e Pecinho Amorim fazem show hoje, às 19h30, na Festa do Carmo.

CLÁUDIA Abreu será a protagonista do espetáculo “Virginia”, entre os dias 2 e 4 de agosto, no Teatro do Parque.

ALÉM de “Divertida Mente 2”, as crianças pode aproveitar no cinema a exibição de”Meu Malvado Favorito 4.”

O PRÓXIMO concurso TJPE será organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção.

O CANTOR pernambucano, Cláudio Rabeca faz show com músicas do seu álbum “Abre Caminho” quinta-feira, no Santa Isabel.

A SUBWAY tem 37 mil unidades, em 112 países, algumas no Recife.

Aniversariantes Alice Gouveia, Bertha Rozenblit, Daniel de Andrade Lima, Frederico Uchoa, Frederico Werner Lundgren, Gilberto Lima, Gilson Cidrim, Juan Gatel, Juliana Britto, Laís Monte Teixeira, Luiz Otávio Cavalcanti, Meiry Lanunce, Paulo Salgado, Rita de Cássia Gueiros, Roselina Arcuri Branco e Sandra Lago.