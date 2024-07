Diferenças entre a Europa e a América

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os jogos da Eurocopa e a Copa América mostram a enorme distância que separa as duas competições. A da Europa tem gramados perfeitos, excelentes jogos, ótimas arbitragens e interferências rápidas e corretas do VAR. A da América é realizada em campos com dimensões reduzidas e gramados em mau estado, nenhum jogo brilhante, péssimos juízes no campo e no VAR. As duas competições têm apenas uma coisa em comum: a maioria dos jogos têm sido decididos na cobrança dos pênaltis, depois de empates no tempo normal e na prorrogação.

BRANDING

Elton Ponce, gerente de Estratégias Digitais do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, comanda hoje oficina sobre “Impulsionamento e Ativação de Marca”. A formação será na sede do Instituto JCPM deCompromisso Social e é voltada para afroempreendedores selecionados para participar da próxima edição da Expo Preta, que ocorre de 16 a 18 de agosto, no RioMar.

MIAMI

Marlene e Julião Konrad passam temporada no seu novo apartamento à beira-mar em Miami.

JANETE

Dóris David de Souza promove hoje, na Casapronta, evento em homenagem à arquiteta Janete Costa, que faleceu em 2008. Teremos o lançamento de móveis criados por Janete Costa reeditados pela “Dona Flor Mobília” e um talk show com dois discípulos da homenageada: os arquitetos Maria do Loreto e Carlos Augusto Lira.

CAFÉ & MÚSICA

Maciel Salú, recebe o jornalista Romoaldo de Souza, colunista do Jornal do Commercio e da Rádio Jornal, no Pátio da Várzea, amanhã, para uma noitada de música pernambucana e harmonização, na cafeteria “Melhor Cantinho.”

CARNE

O consumo de carne bovina na Argentina é o maior em um século. Queda é resultado do impacto da inflação, que atingiu 280% interanual em maio, e da recessão econômica.

RELAÇÕES

O vice-presidente Geraldo Alckmin comentou sobre a polêmica relação entre Javier Milei e Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo ele, as escolhas dos líderes não afetam as relações comerciais entre a Argentina e o Brasil. Alckmin diz que ‘o mau gosto’ do presidente argentino ‘é assunto dele’.

DIVERSÃO

O Brasil tem quatro parques de diversões melhores do mundo, segundo a lista "Best of the Best do Travellers' Choice Awards": Beto Carreto World (4º lugar), Beach Park Ceará (6º lugar) e Parque Terra Mágica Floryball de Canela (18º lugar). O primeiro lugar foi da Eurodisney de Paris.

LANÇAMENTO

André Régis, Joel de Holanda e Sílvio Amorim entre os que prestigiaram o lançamento do livro “O Estado do Líder”, do professor Sérgio Alves, na Livraria da Praça, em Casa Forte.