Recife recebe o primeiro show da turnê Tudo é Minha Culpa de Joyce Alane

A apresentação será dia 20 de julho, no Teatro Guararapes

Para iniciar com o pé direito o lançamento do seu primeiro álbum, a cantora pernambucana Joyce Alane escolheu Recife para receber o primeiro show da turnê Tudo É Minha Culpa. O Teatro Guararapes vai receber a artista dia 20 de julho, às 20h, para uma apresentação recheada das suas músicas autorais, que vão muito além do álbum.

O álbum passeia pela música brasileira numa mistura de referências de brega, pagode, samba e xote, transformando e juntando todos os estilos em algo que represente a brasilidade da cantora pernambucana. Portanto, o público vai poder sentir de perto as diversas sensações de seus ritmos, expostos nas 11 faixas que compõem o disco, que tem participações de Priscila Senna e Attooxxa.

Em entrevista exclusiva para coluna João Alberto, Joyce explicou o título do álbum e as músicas que o envolvem."Eu sempre me senti muito culpada pelas coisas. Já é algo que venho tratando há muito tempo, mas é difícil. A culpa sempre bateu em mim de uma forma diferente, intensa. Isso influenciava meus relacionamentos e o término deles também. É natural você se questionar, sentir raiva, arrependimento, tristeza, mas comigo era bem pior e eu escrevia sobre isso", comenta Joyce.