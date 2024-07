RioMar ganha novo projeto interativo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Até o dia 29 de agosto, visitantes do RioMar poderão conhecer o Gexperience, projeto que reúne os principais cenários da TV Globo, de forma interativa para visitação. Ontem, a diretora de marketing Denielly Halinski e os líderes da atração receberam a imprensa em brunch para apresentar o espaço. A programação conta com um tour pelos cenários, que vão desde os programas locais, até os nacionais, como Fantástico, Caldinho com Tiago Medeiros, a novela Avenida Brasil, o Caldeirão do Mion, entre outros. Recife é a terceira cidade do país a receber o projeto.

A gerente de marketing do RioMar, Denielly Halinski, prestigiando evento com os jornalistas, ontem - Lara Calábria/JC

SOLIDARIEDADE

Cláudio Lacerda, ícone do transplante de Fígado, comanda esta noite no Country jantar com renda para a Associação Pernambucana de Apoio aos Doentes de Fígado. Entre as atrações confirmadas Ed Carlos, Maciel Melo, Cezzinha, Cristina Amaral, Nena Queiroga e Racine e Ravel.

JUSTIÇA

O presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, desembargador Ricardo Paes Barreto, comanda audiência pública sobre “Gestão Participativa Nacional do Poder Judiciário”, hoje, às 15h, no auditório da Escola da Magistratura de Pernambuco.

A empresária Rosálía Zirpoli e o arquiteto Humberto Zirpoli, em evento de arquitetura - Gleyson Ramos/Divulgação

CONSUMO

Viralizou no Instagram um vídeo de Camila Coutinho falando sobre a nova forma de consumo de produtos de beleza, relacionando a aquisição como sinônimo de autoridade.

SAÚDE

Pernambuco, Roraima e Tocantins são os estados que mais investiram em saúde nos primeiros quatro meses do ano. Os dados são da Secretaria de Tesouro Nacional e mostram que Pernambuco investiu 23% do orçamento para este setor.

ALERTA

Com a chegada da campanha eleitoral, várias prefeituras, suspenderam o trabalho nas suas rede sociais. A ação é feita para evitar penalidades de acordo com as regras legislação eleitoral.

FUTEBOL

Após a eliminação da seleção brasileira da Copa América para o Uruguai, Vinícius Júnior se desculpou pelo recebimento de cartões amarelos que ocasionou a sua ausência falta na partida contra o Uruguai, que eliminou o Brasil.

JULGAMENTO

Começou ontem e pode durar até 10 dias o julgamento do ator Alec Baldwin pelo crime de homicídio culposo, após a morte da diretora de fotografia no set de filmagem do filme “Rust’, em 2021.

Encontro dos médicos Fernando Pimentel e Petrus Andrade Lima - Sheila Wanderley/Divulgação

PALCO

Simone fará o show de encerramento da turnê “Tô Voltando”, em que celebra os 50 anos decarreira, dia 17 de agosto, no Teatro Guararapes.

M O V I M E N T O

Bom dia: “Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina.” (Cora Coralina)

O PERNAMBUCANO João Gomes esteve em Campina Grande para gravação do seu novo DVD, “Vaquejada Tá Na Moda.”

SEGUNDO a revista “People”, Margot Robbie, a Barbie e Alerquina dos cinemas, está grávida do primeiro filho.

A MANSÃO que foi de Michael Jackson, a Neverland, está sendo ameaçada por um grande incêndio em Santa Barbara, na Califórnia.

MARISA Orth e Tania Bondezan mostram o humorístico “Radojka”, entre os dias 26 e 28, no Santa Isabel.

VIRGINIA Fonseca, apresentadora do SBT, revelou que encontrou uma temperatura de 40 graus, em Orlando, onde passa férias com as filhas.

HÁ RUMORES que, devido ao grande sucesso de “O Diabo Veste Prada", em 2006, a Disney está produzindo uma sequência do filme.

A CANTORA Marina Sena está em Ibiza e prestigiou o show do Tour Funk Experience de Anitta.

UMA das maiores pinacotecas privadas do mundo pertence a Jeff Bezos, dono da Amazon. Tem até uma tela de Portinari.

Aniversariantes Camila Paes Mendonça Vecchione, Celeste Farinha, Cintya Lopes, Fátima Oliveira, Fernandha Batista, Francisco José Trindade (Chicão), Ivson Lacerda, Juliano Motta, Luciano Carvalho Júnior, Luiz Antônio Pontual, Maria Aparecida Roesler, Marlene Meira de Vasconcelos, Núbio Gadelha Neto, Rafaela Suassuna, Rochelli Dantas e Yara Dubeux.