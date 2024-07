Matheus e Kauan vem ao Recife com a turnê Praiou

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Santo de Matheus e Kauan bateu com o de Recife e a dupla chega neste sábado (13) à capital pernambucana para apresentar a 7ª edição da turnê Praiou, que faz sucesso há muitos anos em todo país. Além da dupla, estão confirmados os cantores Matheus Fernandes, Kaká & Pedrinho, Juciê e Matheus Moraes.



“Conseguimos levar o projeto para o nordeste pela primeira vez no ano passado em Natal, mas prometemos que teríamos outras datas para os nossos fãs nordestinos, e agora que estamos com data e horário marcados em Recife o sentimento não poderia ser outro. Estamos preparando um repertório inédito para esta edição principalmente agora que lançamos o terceiro volume do nosso álbum ‘Praiou’. Esperamos todos vocês lá”, compartilha Matheus.

“Já estamos em contagem regressiva. Vai ser uma edição muito especial, sem dúvidas. Estamos muito contentes por conseguir levar nossa turnê para outros estados ao redor do país e prometemos continuar crescendo cada vez mais com a label. Tem muita coisa boa vindo ai”, complementa Kauan.



Serão mais de três horas de Matheus & Kauan com repertório inédito e os mais recentes sucessos dos sertanejos, incluindo as novas músicas do terceiro volume do audiovisual “Praiou”, lançado na última quinta-feira (4). Após passar pelo Recife, a dupla segue para Belo Horizonte, com apresentação dia 17 de agosto.