Os apartamentos mobiliados são sucesso em São Paulo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A novidade ainda não chegou ao Recife, mas várias incorporadoras do Rio e São Paulo estão investindo na venda de apartamentos totalmente mobilados, com todos os móveis, eletrodomésticos, luminárias, artigos de cama, mesa e banho, ar condicionado, louças, talheres, objetos de decoração. Ou seja, prontos para serem habitados imediatamente: ótimo para quem vai morar ou alugar para investir.

Encontro do defensor público-geral, Henrique Seixas, com o procurador-geral do Ministério Público de Contas de Pernambuco, Ricardo Alexandre - Alysson Almeida/Divulgação

PALESTRA

O empresário Nelson Bezerra faz palestra sobre sua vitoriosa trajetória, transformando a Masterboi numa das maiores industrias frigorificas do país. Será hoje, no almoço do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, no salão de eventos do Mar Hotel.

RETA FINAL

Ellen DeGeneres, consagrada pelos seus talk-shows e entrevistas com as maiores estrelas, anunciou plano de aposentadoria. Ela planeja se afastar de Hollywood após concluir sua turnê atual de stand-up, a qual terminará com um especial na Netflix.

Bruno Albertim, Lúcia Santos e o artista plástico Diogum, em mostra da Amparo 60 - Hanna Carvalho/Divulgação

CORDIALIDADE

Tem chamado atenção nos eventos recentes, o clima de muita cordialidade entre a governadora Raquel Lyra e o prefeito João Campos.

ALEMANHA

O Clube Alemão abre hoje, às 19h em parceria com o Cibsykadi da Alemanhã, a exposiçãpo “Jornada para o Brasil: Histórias das Migrações de Povos de Língua Alemã”. Mostra vai até o dia 4 de agosto.

EM GARANHUNS

A Neoenergia vai estar com equipes espalhadas por toda a cidade de Garanhuns, durante a realização do Festival de Inverno. A empresa aumentará em 30% o número de equipes de eletricistas nas ruas a partir de hoje.

ALMOÇO

Recém-inaugurado, o The People Restô Bar, no Terraço Carvalheira, está com buffet de almoço todos os dias. O cardápio é assinado pelo Chef Abdo Vila Nova.

JURÍDICO

A prefeitura do Recife e a OAB firmaram parceria e incluíram na Lei do Recentro o benefício do incentivo fiscal com a redução de alíquota ISS de 5% para 2% na advocacia.

REPERTÓRIO

Os fãs estão especulando sobre o repertório do show dos irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia após publicarem uma foto nas redes sociais segurando um disco gravado pela dupla em 1978. O show acontece no Recife nos dias 25 e 26 de outubro.

SÉRIE

“Pedaço de Mim”, com Juliana Paes como protagonista, estreou sexta-feira passada e já é sucesso na Netflix, está entre as séries mais vistas no streaming em todo o mundo.

M O V I M E N T O

Bom dia: “a seleção brasileira ainda não aprendeu a jogar sem Neymar.” (Dorival Júnior)

RICARDO Rodrigues reúne convidados no Papa-Capim, nesta noite, para celebrar os 45 anos da sua Usina do Seguro.

GILSON Machado e Nikolas Ferreira se encontram sábado, no Recife, para encontro político.

A FAMÍLIA recifense Carla, Fernando e Fernanda Figueiras faz viagem de férias para Gramado.

DUDA Beat foi confirmada como atração do Festival We Hoo, no Recife.

ESTREIA hoje nos cinemas o filme de romance “Como Vender a Lua”, estrelado por Scarlett Johansson e Channing Tatum.

ESTÁ no ar o episódio Reencontro do reality show Casamento às Cegas, onde o foco é mostrar se os casais que disseram “SIM” no altar continuam juntos.

O INSTITUTO Dom Hélder Câmara, instituição recifense, foi homenageado pelo Senado e recebeu a Comenda de Direitos Humanos Dom Hélder Câmara, pelo trabalho social.

GYPSY Rose, que protagonizou famoso caso de assassinato da sua mãe abusiva, nos EUA, está grávida do seu primeiro filho. Ela deixou a prisão há oito meses.

Aniversariantes

Camila Paes Mendonça Vecchione, Celeste Farinha, Cintya Lopes, Fátima Oliveira, Fernandha Batista, Francisco José Trindade (Chicão), Ivson Lacerda, Juliano Motta, Lúcia Meira Lins, Luciano Carvalho Júnior, Luiz Antônio Pontual, Maria Aparecida Roesler, Marlene Meira de Vasconcelos, Núbio Gadelha Neto, Rafaela Suassuna, Rochelli Dantas e Yara Dubeux.