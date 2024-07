Tribunal de Contas lança concurso Inaldo Sampaio

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O presidente Valdecir Pascoal assinou o edital de lançamento do Prêmio de Jornalismo Inaldo Sampaio, que vai premiar reportagens sobre o Tribunal de Contas do Estado nas categorias jornalismo impresso, webjornalismo, radiojornalismo e videojornalismo. Entrega será no dia 21 de novembro.

FESTIVAL

Com intensa programação, o Festival de Inverno de Garanhuns abre esta noite. No Palco Mestre Dominguinhos, teremos show de Almério, 14 Bis, Roupa Nova e Otto, com seu projeto em que interpreta os grandes sucessos de Reginaldo Rossi.

NO PALCO

Tony Ramos e Denise Fraga voltam aos palcos de São Paulo com a peça "O que só sabemos juntos", amanhã. As sessões tinham sido suspensas por causa de duas cirurgias de emergência no cérebro do ator, em maio, para drenar dois sangramentos. Tony Ramos tem 75 anos e trabalha como ator desde os 14.

SANTO ANTÔNIO

Vitor Costa e Paula Oliveira, diretores da Associação de Turismo de Lisboa, estarão hoje, às 19h. no Museu Cais do Sertão, na inauguração da exposição internacional “Tronos de Santo Antônio”, uma antiga tradição portuguesa.

CAFÉ

O Café Cultural de Taquaritinga do Norte - a capital pernambucana do café - acontecerá de hoje a domingo. Entre a atrações palestra do nosso companheiro Romoaldo de Sousa, um dos maiores especialistas em café do Brasil.

MÚSICA

A banda “Som da Terra” comemora os 49 anos de carreira com show esta noite no Santa Isabel. Terá participações especiais da cantora Sarajene e do sanfoneiro Marcelo Mendes.

ANIMAÇÃO

Os amantes de Shrek ficaram animados com a notícia confirmada pela DreamWorks que a estreia de "Shrek 5" será no dia 1º de julho de 2026.

SAÚDE

O Governo de Pernambuco anunciou a construção de cinco novas maternidades em nosso estado, nas cidades de Caruaru, Garanhuns, Serra Talhada, Igarassu e Ouricuri, com investimento de R$ 220 milhões.

TEATRO

'A Noviça Mais Rebelde' se apresenta sábado, no Teatro do Parque. O espetáculo tem 15 anos e já foi visto por mais de 600 mil pessoas em todo Brasil.

REVELAÇÃO

A filha mais nova de Alice Munro, vencedora do Prêmio Nobel de Literatura, revelou em um artigo no The Toronto Star que foi abusada sexualmente por seu padrasto quando tinha apenas 9 anos de idade. Andrea Robin Skinner também compartilhou que sua mãe escolheu permanecer com ele, mesmo após saber dos abusos.