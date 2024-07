Pernambuco perdeu Magdalena Arraes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Uma figura discreta, afável e carinhosa, Dona Magdalena Arraes faleceu ontem aos 94 anos, deixando uma marca no estado. Conheceu Miguel Arraes num evento em Paris e casou com o ex-governador, que era viúvo e ajudou a criar seus oito filhos e os netos. Tive o privilégio de conviver com ela em várias oportunidades, quando era primeira-dama do estado, especialmente em eventos da Cruzada de Ação Social, que presidiu com muita competência.

FASHION

A designer pernambucana Eveny Safh, ao lado da filha Gabi Safh, faz evento hoje, às 16h, no restaurante “Caprino’s, na Tamarineira, para lançar sua nova coleção ‘Vida Caatinga”. Reúne Anéis, pulseiras, colares e brincos em resina inspirados no bioma da caatinga, que só existe no Nordeste brasileiro.

“ÁLBUM DE FAMÍLIA”

O jornalista Ricardo Japiassu, que já atuou no Jornal do Commercio, lança o livro “Álbum de Família- Itinerário Afetivo”, hoje, às 17h, na Biblioteca Pública Estadual. É uma coletânea de histórias deliciosas da sua adolescência, na cidade de Pedra.

TROCA-TROCA

Dois ex-técnicos do Sport foram demitidos na semana passada: Jair Ventura, do Atlético Goiás e Wagner Mancini, do Ceará.

FOTOGRAFIA

O chileno Francisco Negroni é o ganhador do prêmio Melhor Foto do Ano do London Photography Awards. Capturou um momento único do Vulcão Villarica que levou 15 dias para conseguir a foto.

ESTRADAS

A governadora Raquel Lyra tem executado um trabalho notável na recuperação das nossas estradas. Entretanto, a situação da PE-160 ainda é precária, o que ocasionou a morte de uma criança de 09 anos recentemente. O projeto para a revitalização existe e já está pronto, falta a execução.

COLLAB

Após sucesso em 2023, as grifes Melissa e Marc Jacobs repetem a parceria. Mais uma vez, lançam design característico que mescla plasticidade e sofisticação.

VIRTUOSI

O Virtuosi, um dos principais festivais de música erudita do Brasil, anuncia duas novas edições no Agreste de Pernambuco: em Garanhuns, durante o Festival de Inverno, e em Gravatá, com concertos na Igreja Matriz de Sant'Ana.

PIZZA

As cidades São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília lideram o ranking das cidades com maior número de pizzarias em funcionamento.. Nenhuma cidade pernambucana está presente na lista, das 10 maiores.