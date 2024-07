Um evento memorável lembrou Janete Costa

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Todo nosso mundo da arquitetura prestigiou a belíssima homenagem que a Casapronta prestou a Janete Costa, falecida em 2008, um ícone da arquitetura, design e cultura do nosso estado. Evento teve a presença das filhas da homenageada, Roberta Borsoi e Lúcia Santos, e de muitos amigos que ela deixou. O evento contou com lançamento de móveis criados pela homenageada, reeditados pela Dona Flor Mobília e um talk show mediado pela jornalista Patrícia Marinho, com dois discípulos de Janete, os arquitetos Maria do Loreto e Carlos Augusto Lira, que trabalharam muitos anos com ela.

PADRE ARLINDO

Uma figura queridíssima, o padre Arlindo de Matos Júnior leva muitos amigos do Recife para a comemoração do seu aniversário, dia 19, com Missa em Ação de Graças na Vila Padre Arlindo, em Tamandaré.

EM TAQUARITINGA

A governador Raquel Lyra vai a Taquaritinga do Norte, amanhã, para a abertura da festival “Pernambuco Meu País” e participará do Café Cultural de Taquaritinga do Norte.

CIDADANIA

O “Arraiá Solidário”, do Grupo de Apoio à Criança com Câncer acontece esta noite, na Usina Dois Irmãos. Entre as atrações confirmadas, Cristina Amaral, Josildo Sá, Irah Caldeira e Nena Queiroga.

FORTUNA

A cidade de Santana do Ipanema, em Alagoas, vai investir R$ 2, 6 milhões em shows para a Festa da Juventude, de sexta à domingo. Verba equivale a 40% de todo o orçamento de cultura do ano. Maiores cachês serão de Gusttavo Lima (R$ 1.1 milhão), Mari Fernandez (R$ 450 mil) e Leo Santana (R$ 400 mil).

SUCESSO

A carreira de Sasha Meneghel, filha de Xuxa, na moda, começou com o pé direito. As buscas no google sobre o nome da herdeira e da sua marca, que tem apenas um mês, cresceram 669%.

NA OFICINA

O prefeito João Campos sancionou o projeto de lei do vereador Carlos Muniz, que declara de utilidade pública o Instituto Oficina Cerâmica Francisco Brennand.

MULHERES NA TI

Com o objetivo de ampliar a presença feminina no mercado de trabalho de tecnologia e inovação, a secretária de Desenvolvimento Econômico do Recife, Joana Portela Florêncio, comandou o lançamento do Projeto "Tech Divas". A primeira ação será em parceria com o Senai-PE e a Amazon.

MUNICÍPIOS

O IBGE revela que o Brasil tem atualmente 5,570 municípios. Muitos só existem para sustentar um prefeito, um vice-prefeito, vereadores e funcionários da Prefeitura. Durante muitos anos virou uma verdadeira farra nacional a criação de novos municípios.

M O V I M E N T O

Bom dia: “Em Brasília até o acaso combinado com antecedência.” (Igor Maciel)

O ESTILISTA Walério Araújo veio de São Paulo, para visitar a Fenearte.

FEZ sucesso o lançamento do trailer de “Gladiador 2.”

ADILSON Ramos, Maciel Melo, Joanna e José Augusto são as atrações do Festival de Inverno de Garanhuns hoje.

A CEPE Editora lança hoje, no Rio, o livro “Crônica da Passagem do Inglês, do jornalista Eliezer Moreira.

O CANTOR Zezé di Camargo anunciou que será pai novamente. O bebê é fruto do seu relacionamento com a influencer Graciele Lacerda

SEVERINO Júnior pode ser o vice na chapa de Mirella Almeida na disputa pela Prefeitura de Olinda.

DUDU do Acordeon é a grande atração da Festa do Carmo hoje, às 19h30.

MALU Mader está de volta às telas. Após um tempo afastada da TV, ela reestreou na novela Renascer.

Aniversariantes

Alessandra Carneiro Monteiro Arantes, Antônio Jayme da Fonte, Iuri Maia Leite, Jerônimo da Cunha Lima, José Mendonça Filho, Maria do Carmo Abreu e Lima, Nilma Ramos, Pedro Pinheiro, Ricardo Uchoa Cavalcanti, Roberto Lins de Oliveira Filho, Romero Glasner, Simone Lima, Tarcísio Meira Lins, Tereza Duere e Verônica Farache.