Lula Costa Pinto lança "O Procurador" no RioMar

O jornalista pernambucano Luís Costa Pinto, que mora em Brasília há muitos anos e está entre os grandes nomes do jornalismo político do Brasil, lança hoje, às 16h, na Livraria Leitura do RioMar, seu livro “O Procurador”. Obra traz revelações sobre o período em que Augusto Aras foi o Procurador Geral da República, no governo Jair Bolsonaro. Uma delas foi a existência de sistema sigiloso de informações no Ministério Público que escondia ações inclusive do procurador-geral. Essa invisibilidade criminosa era usada para ocultar especialmente ações da Lava Jato. Evento vai reunir muitos nomes de destaque no nosso jornalismo e na política.

JUVENTUDE

Lamine Yamal, que fará 17 anos, hoje, véspera da decisão da Eurocopa contra a Inglaterra, é a grande sensação da competição. Ele nasceu na Espanha, e foi criado no bairro humilde de Mataró, cidade a 30Km de Barcelona. Filho de mãe da Guiné Equatorial e pai do Marrocos. Titular do Barcelona, já tem um salário mensal de R$ 820 mil. Uma curiosidade: mesmo sendo canhoto, joga pela ponta direita.

PROFISSIONAIS

Vale a pena os investimentos do Porto Digital e da Prefeitura da nossa cidade na qualificação de profissionais da tecnologia. Não só o Brasil, mas outros países enfrentam um déficit desses profissionais, como a Índia, que precisa de mais de 1 milhão de engenheiros qualificados em tecnologia nos próximos dois anos.

DOIS GUMES

A eleição nos EUA não está confortável para nenhum lado: Donald Trump tornou-se alvo de críticas e acusações de corrupção, ao mesmo tempo que Joe Biden tem sua capacidade cognitiva questionada, além de perder cada vez mais investimentos em sua campanha.

SENNA

A vida e carreira de Ayrton Senna serão fonte de inspiração para uma coleção de joias da Okubo Men, divisão masculina da joalheria Julio Okubo. É a primeira linha de joias do piloto, desenvolvida em colaboração com a Senna Brands, empresa criada por sua família para gerenciar sua imagem e legado.

MÚSICA & CAMPO

O cantor Jorge Vercillo completou 30 anos de carreira. O que muitos não sabem é que sua vida profissional não começou na música, e sim no campo. Até os 15 anos, ele treinava no Flamengo.

EMPREGO

Será neste sábado às 16h30,o lançamento, na Livraria Jaqueira do Recife Antigo do livro “Descubra: você tem um emprego ou uma carreira!’, do recifense Bruno Cunha.

INCLUSÃO

Os deputados Pedro Campos e Tabata Amaral obtiveram uma vitória significativa no Congresso, em projeto em que ambos participaram, que reduz e anulam os impostos em itens essenciais para a acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência, como cadeiras de rodas, aparelhos auditivos e bengalas.

EMPREENDEDORISMO

O superintendente do Sebrae de Pernambuco acompanhou, em Brasília, a entrega do Selo Diamante a seis Sales do Empreendedor do estado, pela excelência no atendimento ano passado. Ganhara o destaque as unidades de Canhotinho, Tamandaré, Araripina, Cupira, Goiana e Recife.