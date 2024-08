Grande homenagem a Sílvio Neves Baptista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Um dos maiores nomes do Direito Civil no Brasil, o pernambucano Sílvio Neves Baptista será homenageado pelo Congresso Nacional de Reponsabilidade Civil, que acontece nos dias 1º e 2 de agosto, na Escola Judicial de Pernambuco. A instituição, que tem como diretor-geral o desembargador Jorge Américo é a responsável pela organização do evento, em parceria com a Comissão Especial de Responsabilidade Civil do Conselho Federal da OAB.

Encontro dos advogados Ademar Rigueira, Pedro Silveira, Max Maciel e Carlos Gil - Jeovan Júnior/Divulgação

HOTEL

Está confirmada a data da abertura para o público do Novotel Recife Marina, recebendo hóspedes e abrindo os restaurantes: será na próxima sexta-feira, dia 2. No evento, o padre Damião Silva, pároco da Madre de Deus, dará a benção às instalações. O restaurante “Bargaço”, anexo ao hotel deve abrir três dias depois.

GRAVATÁ

Com a realização do festival ‘Pernambuco Meu País”, todos os hotéis e pousadas de Gravatá estão com 100% de ocupação neste final de semana.

MOSTRA

A artista pernambucana Nicolle Rocha inaugura hoje a exposição “Águas de Cor”, com 58 obras autorais, no “Frade Villas” em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

AVÓS E BISAVÓS

O The Garden Open Mall, em Piedade, assinala o Dia dos Avós e dos Bisavós, hoje, às 18h, com shows de Alex Gomes, Jorginho Rocha e da banda “Rauberto,” que faz tributo a Roberto Carlos e Raul Seixas.

TORCIDA

Todo mundo torcendo pela recuperação do cachorrinho “Spike”, que escapou do acidente que matou seis pessoas no Pina. Até já mudou de nome. Agora se chama Milagre.

VOOS

O Governo de Pernambuco anunciou ontem que o aeroporto de Salgueiro será reformado com investimento de R$ 4,2 milhões.

Adriana Caribé, brilho no nosso mundo feminino - Sheila Wanderley/Divulgação

COMBUSTÍVEL

Segue aumentando o preço da gasolina, segundo a Agência Nacional do Petróleo. No Recife, em alguns postos, o preço já chegou a R$ 6,50.

HISTÓRIA

O Instituto Ricardo Brennand promove hoje, às 15h, o "Peça a Peça", ação que tem como objetivo debater obras do acervo. O tema será “Espaços inventados, espaços estudados: Iconografia, Literatura, História e Ciências Naturais nos relatos de viagens dos séculos XVIII-XIX”.

M O V I M E N T O

Bom dia: “Só a saudade é que faz as coisas pararem no tempo.” (Mário Quintana)

SANDRA e Ângelo Melo passam este final de semana em São Paulo.

O SKATE que Rayssa Leal usará na Olimpíada de Paris tem uma homenagem à fauna brasileira, com ilustrações da arara azul.

O PROFESSOR Flávio da Cunha Rezende, lançou o livro “O Pluralismo Inferencial na Ciência Política – Teoria e Evidências.”

CRESCEM os rumores de que Céline Dion e Lady Gaga se apresentarão juntas hoje na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos.

O PRESIDENTE do Tribunal de Justiça de Pernambuco, desembargador Ricardo Paes Barreto, prestigiou ontem, a solenidade de aniversário de 78 anos do Comando Militar do Nordeste.

A 6ª EDIÇÃO da Fenaprove, feira de proteção veicular, acontece em Pernambuco no dia 7 de agosto.

O PAÇO DO FREVO recebe hoje, às 12h, o projeto Hora do Frevo, com apresentação do Lucas Andrade Quarteto.

RIHANNA anunciou parceria da sua marca de maquiagem, “Fenty”, com os Jogos Olímpicos de Paris.

Aniversariantes Anna Paula Freire, Andréa de Paula, Carlos Arthur Ferrão, Cynthia Araújo de Carvalho, Diego Jatobá, Francismar Pontes, Hosana Krause, Humberto Santos, Jorge Machado Guimarães, Manuela Reis, Miguel Petribu, Roberta Castro, Saulo Monteiro, Socorro Macedo e Veralucia Colares Leal.