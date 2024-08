Uma grande perda para nosso estado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Pernambuco perdeu, ontem, uma das suas maiores figuras com a morte, aos 88 anos, de José Francisco Borges, conhecido como J. Borges, xilogravurista, poeta e cordelista pernambucano, de fama internacional. Atualmente tem duas exposições com suas obras, no Museu do Pontal, no Rio e Instituto Pernambuco-Porto, em Portugal. Tem obras no Museu do Louvre, em Paris; nos Estados Unidos, Alemanha, Suíça, Itália, Venezuela e Cuba. Também no Vaticano, com uma “Santa Cria”, presente do presidente Lula ao Papa Francisco. Tive a felicidade de conversar com ele várias vezes, inclusive sobre o Náutico, uma das suas paixões.

Na TV Jornal

O gerente-geral Gustavo Alves conta todos os detalhes do Novotel Marina Recife, no programa “João Alberto na Jornal, hoje, às 13h30.

ARBITRAGEM

A Fifa disponibilizou 89 juízes para os jogos da Olimpíada de Paris, sendo 20 para a cabine do VAR. O Brasil tem a maior representação, com seis selecionados: Edina Alves e Ramon Abatti Abel vão aribitrar paestidas, Neuza Inês Back, Guilherme Dias Camilo e Fabrini Bevilaqua serão auxiliares e Daiane Muniz atuará no VAR.

EM GRAVATÁ

A governadora Raquel Lyra e a vice-governadora Priscila Krause, estarão hoje em Gravatá, prestigiando a nova etapa do Festival “Pernambuco Meu País.” Entre as atrações do evento Raça Negra, Rachel Reis, Chico César, Vanessa da Mata, Larissa Lisboa, Alceu Valença e AnaVitória. Elas devem aproveitar para passar no velório de J.Borges.

ROUBO

O ídolo do futebol Zico, que está em Paris, para acompanhar a Olimpíada, foi vítima de furto, com prejuízo em torno de R$ 3 milhões.

EMOÇÕES

O filme Divertida Mente 2 continua quebrando recordes. Agora, é a maior bilheteria do século no Brasil. Segundo a Abraplex, foram arrecadados mais de R$400 milhões em ingressos.

CERIMÔNIA

A cerimônia de abertura das Olímpiadas ontem fez recordar o evento no Brasil, em 2016, com a entrada da modelo Gisele Bündchen no gramado do Maracanã, ao som de ‘Garota de Ipanema’, de Tom Jobim. Momento inesquecível.

CANTORES

A dupla Henrique e Juliano, faz sucesso nos palcos e agora também nos investimentos. Eles lideraram uma rodada de R$ 35 milhões e adquiriram parcela minoritária na startup brasileira Strm, como se fosse uma fintech para músicos.



DE FORA

De fora, o Brasil é bicampeão de futebol olímpico, pois ganhou as competições no Rio e Tóquio. Mas está fora dos jogos de Paris, eliminado por força da má administração da CBF.





M O V I M E N T O

Bom dia: “Liderança se constrói com gestos e não com gritos.”(Igor Maciel)

A PRIMEIRA-DAMA do Brasil, Janja Silva, posou ao lado do presidente da França, Emmanuel Macron e Brigitte Macron, no tapete vermelho da cerimônia das Olimpíadas.



OS EMPRESÁRIOS Socorro e Jairo Pimenta não abrem mão dos fins de semana na sua casa de Muro Alto.

ENDRICK será apresentado hoje como jogador do Real Madrid.

HOJE é o Dia Nacional do Pediatra.

MARCELO José Santos lançou o livro “O Dia Imprescindível”, pela Editora Patuá.

A JORNALISTA Fernanda Gentil está em Paris, como correspondente do CazéTV.

A SÉRIE “Pedaço de Mim”, estrelada por Juliana Paes, chega ao primeiro lugar do Top 10 global da Netflix.

O CORINTHIANS tem uma dívida de mais de R$ 2 bilhões.

Aniversariantes Álvaro Porto, Aníbal Pinteiro, Célia Barlow, Enoy Chacon Maciel, Frederico de Barros Guimarães, Gabriela Dias Lucena, Gustavo Galvão, Juliana de Melo Oliveira, Mônica Correia, Patrícia Monteiro, Patrícia Tereza Monte, Ricardo Coutinho e Rose Mary Fernandes.