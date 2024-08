Exposição vai destacar a expulsão dos holandeses

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Museu do Estado abre no dia 6 de agosto uma das mais importantes exposições do ano, sobre os 370 anos da rendição dos holandeses em Pernambuco. Com curadoria de Helena Severo, Dirceu Marroquim e Maria Eduarda Marques, especialistas do tema, vai desvendar alguns mistérios dos 24 anos em que nosso estado esteve sob o comando dos holandeses,, marcado por intensas batalhas, onde os indígenas, brancos e negros desempenharam papéis imprescindíveis nas disputas pelo controle do território.

POSSE

Será no dia 15, no salão nobre da Faculdade de Direito do Recife, a posse da nova diretoria do Instituto dos Advogados com Erika Ferraz na presidência e Eric Castro e Silva na vice-presidência. O evento vai homenagear a Defensoria Pública de Pernambuco, na pessoa do defensor emérito Nilzardo Carneiro Leão, e também comemora o aniversário da fundação dos Cursos Jurídicos do Brasil, celebrado em agosto.

“BRUNCH”

Tânia e Bia Konrad comemoram o grande sucesso do “brunch” do Famiglia Giuliano nos domingos, das 11h, às 15h.

PONTO FINAL

Termina hoje a belíssima exposição “Frans Post: O Primeiro Olhar - Uma Imersão na Paisagem do Brasil Holandês”, no Instituto Ricardo Brennand.

LUZES

Um dos grandes destaques da abertura dos Jogos Olímpicos, em Paris, foi o jogo de luzes. O da Torre Eiffel foi simplesmente deslumbrante.

MARROM

Durante muitos anos, não se sabe propriamente porque, o marrom, virou a cor da moda em várias coleções de grifes famosas. Está, inclusive, desafiando o preto como a cor fashion.

MÚSICA

A banda The Fevers comemora os 59 anos de carreira, com o show “Do Vinil ao Digital, sábado, no Teatro do RioMar.

OLIMPÍADAS

As próximas sedes da Olimpíada já estão escolhidas: Los Angeles, nos Estados Unidos, em 2028, e Brisbane, na Austrália em 2032.

TECNOLOGIA

É um show de tecnologia, que exigiu meses de trabalho, a pira olímpica de Paris, suspensa através de um balão. Literalmente, “coisa de cinema.”

PROBLEMA

A Casa do Pão de Queijos, com dívida de R$ 47,5 milhões, pediu recuperação judicial. Pedido inclui sua fábrica e as 28 lojas próprias, todas em aeroportos, inclusive no do Recife.