Matheus Nachtergaele será homenageado em Gramado

Em recuperação da tragédia no Rio Grande do Sul, que atingiu a cidade apenas parcialmente, a Prefeitura de Gramado confirmou a realização do seu Festival de Cinema, o mais famoso do país. Será entre os dias 9 e 17 de agosto. Grande homenageado será o ator Matheus Nachtergaele, que receberá o Trófeu Oscarito. Reconhecimento à brilhante carreira na televisão e no cinema. Foi um dos destaques do elenco do “O Auto da Compadecida”, de Guel Arraes e que estará no revival do filme.

TOM JOBIM

José Paulo Cavalcanti Filho recebeu do colega da Academia Brasileira de Letras Ruy Castro, seu novo livro “O Ouvidor do Brasil”, com 99 crônicas sobre Antônio Carlos Jobim.

ORGULHO

Sete pernambucanos representam o Brasil nas Olimpíadas de Paris: Érica Sena, Fernando Balotelli, Caroline Almeida e Renata Arruda, como atletas, e na equipe técnica Cristiano Rocha, Wagner Domingos e Paulo Coco.

CELEBRAÇÃO

O padre Fábio Potiguar celebra seu aniversário natalício e de ordenação sacerdotal, com celebração eucarística, neste domingo, às 11h, na Igreja das Fronteiras. Vai renovar seu compromisso evangélico e profético na promoção, proteção e reparação dos Direitos Humanos para tornar efetiva a Cidadania para todos.

PDT

Isabella de Roldão, presidente do Diretório Municipal do Partido Democrático Trabalhista, comanda convenção municipal, sexta-feira, no Hotel Villa Park. Vai definir a posição do partido na eleição de outubro.

VIAGENS

A governadora Raquel Lyra fez ontem sua 50ª viagem a Brasília, desde que assumiu, para participar de eventos e reuniões ligados ao estado, principalmente para conseguir recursos para obras.

PEDALADA

A OAB promove hoje às 7h30, pedalada, saindo da Jaqueira, celebrando ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino Americana e Caribenha.

ANOS 70

O Cinema São Luiz voltou ao passado para a gravação do filme ‘Agente Secreto’ de Kleber Mendonça Filho. A secretária de cultura, Cacau de Paula, mostrou nas redes algumas das mudanças que precisaram ser feitas para replicar o ano de 1977.

EMPRESÁRIOS

O presidente Fernando Mendonça convida para a comemoração dos sete anos da Associação dos Empresários do Brasil, quinta-feira, às 18h, no Spettus Premium. Evento vai homenagear grandes empresários pernambucanos.

O VICE

José Queiroz, candidatíssimo a prefeito de Caruaru, mantém contatos os partidos que o apoiam para definir o nome do vice-prefeito na sua chapa.





M O V I M E N T O

Bom domingo: “O ser humano se move e Deus o conduz.” (Dom Helder Câmara)

O JORNALISTA Xico Sá, que nasceu no Crato, mas morou muitos anos no Recife, lança novo livro de crônicas, “Cão Mijando no Caos.”

HOJE, às 16h, o Quintal da Iron House recebe programação infantil e visita gratuita a mais de 20 obras de Abelardo da Hora.

O PALCO deste ano do “Rock in Rio” será o maior da história do festival com 830 m², 86 blocos de aço e mais de 35 toneladas de equipamentos na cenografia.

O PREFEITO de Moscou, Sergey Sobyanin, está oferecendo US$22 mil para os residentes que se alistarem voluntariamente para estar na linha de frente da Guerra contra a Ucrânia.

ALCEU Valença encerra esta noite a etapa de Gravatá do festival “Pernambuco Meu País".

A BONITA loja da motos elétricas “Voltz”, na Domingos Ferreira, fechou as portas.

JOÃO Gomes será uma das atrações do cruzeiro musical que Marisa Monte fará, entre os dias 12 e 15 de dezembro.

ATUALMENTE, 4,2 milhões de brasileiros vivem no exterior, segundo pesquisa que no Itamaraty acaba de realizar.

Aniversariantes Ana Arraes, Antônio Carlos Maranhão de Aguiar, Bruno Monteiro, Eurico Didier Filho, Geraldo Freire, Gustavo Belarmino, Gustavo Maranhão, José Mário Galvão, Lúcia Helena Milet, Luiz Falcão Júnior, Marcílio Kater, Maria de Lourdes Maciel, Marylusia Feitosa, Paulo Muniz Filho, Regina Gaudêncio Pessoa de Melo, Ricardo Lyra, Valéria Nicéas e Vitor Teixeira.

