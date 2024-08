A requalificação de uma rodovia muito importante

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Leia a coluna desta segunda-feira no seu JC

A governadora Raquel Lyra assinou edital para a requalificação da PE-060, uma das mais importantes do estado, principal via de acesso ao Litoral Sul do Estado, que se encontra em estado simplesmente lastimável, cenário de constantes acidentes. Com investimento de quase R$ 75 milhões em recursos estaduais, a iniciativa irá beneficiar mais de 400 mil pessoas que moram nos municípios que serão contemplados pela requalificação da estrada.

O desembargador Fausto Campos, aniversariante de hoje, com sua esposa Amanda - Sheila Wanderley/Divulgação

PARABÉNS

Victor Tavares, um dos grandes destaques da Rádio Jornal e TV Jornal, ganha muitos cumprimentos hoje, pelo seu aniversário.

LUXO

O Recife Outlet contratou a consultoria de Carlos Ferreira, maior conhecedor do mercado de luxo do país. Vai oferecer conselhos estratégicos para o futuro do centro de compras, garantindo sempre o melhor atendimento ao cliente e a diferenciação dos produtos.

FÉRIAS

A ministra da Cultura, Margareth Menezes tira férias em julho e vai aproveitar para assinalar os 37 anos de carreira, com turnê na Europa, com shows na Bélgica, Eslovênia, Holanda, Inglaterra e Portugal.

CAPACITAÇÃO

A “Rede Muda Mundo”, em parceria com a “Rio Ave”, oferece projeto de capacitação para 250 jovens recifenses, com aulas na Casa Zero. A construtora oferecerá a possibilidade de os participantes se tornarem jovens aprendizes.

Clarice Freire, no lançamento do seu romance "Para Não Acabar Tão Cedo", ontem, na Livraria Jaqueira do Paço Alfândega - Arquivo Pessoal

GASTRÔ

O chef Roccini Furetti promove nas unidades dos seus restaurantes, o Festival Gastronômico Moderno, todas as quartas e quintas de agosto.

CAMPANHA

Oficialmente, a campanha eleitoral começa em 16 de agosto. Mas, já é possível identificar, há um bom tempo, movimentações que contribuem para apresentação dos candidatos. A ansiedade é tanta, que já há interesse, tanto dos eleitores quanto dos políticos, na eleição de 2026.

FUTEBOL AMERICANO

Para os amantes de futebol americano, no próximo domingo, o Recife Mariners e o Espectros Football, da Paraíba, se enfrentam no Estádio do Arruda.

VINHOS

A “Aroma Boutique de Vinhos”, em Jaboatão dos Guararapes, tem feito sucesso com seu “delivery”, com entrega em toda a região metropolitana do Recife.

LANÇAMENTO

O jornalista Marcelo Tognozzi laça seu livro “Ninguém Segura Este Monstro – Manipular, Mentir & Polarizar”, quinta-feira na Livraria Jaqueira do Recife Antigo.

GUIA ELEITORAL

O Guia Eleitoral será mostrado pelo rádio e televisão entre os dias 30 de agosto e 3 de outubro.





M O V I M E N T O

Bom dia: “A nossa alegria contagiosa deve ser o primeiro testemunho da proximidade e do amor de Deus.” (Papa Francisco)

SEGUNDO pesquisa do “The Journal Nutrition”, fibras como aveia e cevada podem causar o mesmo efeito no corpo que o Ozempic.

GABRIELA Versiani, empresária e atual namorada de Murilo Huff, ex-marido de Marília Mendonça, publicou fofo vídeo nas redes com o filho de Murilo e Marília, Leo.

O RAPPER Travis Scott anunciou show no Brasil, em São Paulo, no dia 11 de setembro.

SHILOH, filha de Angelina Jolie com Brad Pitt, removeu legalmente o sobrenome do pai.

SIMONE vem ao Teatro Guararapes, dia 17 de agosto, com show que celebra seus 50 anos de carreira, batizado de 'Tô Voltando'.

INTERNAUTAS movimentaram a web ontem com a divulgação do remake da novela Vale Tudo.

FREDERICO Fellini dirigiu sete filmes com sua esposa Giulietta Masina.



Aniversariantes Admaldo Matos, Ariane Costa, Celina da Costa Bourdon, Christianne Amorim da Fonte, Daniela Ferreira da Fonte, Eduardo Antunes Bezerra, Eduardo Bandeira, Erotildes Albuquerque, Fausto Campos, Fernando Carrilho, Flavius Corrêa Sodré, João Florentino, Mônica Japiassu, Silvana Lundgren, Susy Maria Vieira, Ricardo Nicéas, Tuca Paes de Andrade e Valdeir Batista Júnior.