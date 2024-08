O Lide pode ter setor de Turismo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Drayton Nejaim, presidente do Lide Pernambuco, estuda criar o Lide Turismo. O segmento já existe em São Paulo, presidido por Marcos Arbaitman, dono do poderoso grupo de turismo Maringá.

José dos Santos, no almoço em que comemorou os 95 anos do seu aniversário, com a mulher Nadja - Fernando Machado/Divulgação

FURTO

Zico saiu com a esposa do hotel em Paris, onde estava hospedado e pegou um táxi. Um ladrão apareceu e levou sua bolsa, onde estava um relógio Rolex, um colar de diamantes, o celular, dinheiro em espécie. Resultado: prejuízo de R$ 3 milhões.

FRASE

Numa das suas recentes entrevistas o mestre J. Borges disse esta frase, absolutamente correta: “Meu nome é hoje muito falado, mas não chega a um quarto do que vai ser depois da minha morte.”

Amigo de 40 anos, Homero Lacerda recebe Valdomiro Santana no lançamento da sua biografia, na sede do Sport - Sheila Wanderley/Divulgação

CHEF

Em entrevista à revista “60+”, o engenheiro naval Celso Stamford Gaspar, presidente do Gabinete Português de Leitura, fala da sua paixão pela gastronomia e ensina como prepara Uma “Cataplana de Frutos do mar”, um prato tipicamente português, origem dos seus pais.

EFICIÊNCIA

Uma das mais competentes auxiliares da governadora Raquel Lyra é Simone Nunes. Vem dando show como secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação.

ESPERANÇA

Estudo feito por cinco agências das Nações Unidas mostrou que, entre 2021 e 2023, no Brasil, o número de pessoas que passaram fome diminuiu para 8,4 milhões, 16,8% menor do que em 2020 a 2022. No entanto, o número ainda é preocupante.

“CARAMELO”

O cavalo “Caramelo”, resgatado de um telhado durante as enchentes no Rio Grande do Sul, está recebendo um tratamento digno de rei na Universidade Luterana do Brasil. Está estável, com boa evolução e microchip de rastreamento.

TECNOLOGIA

Segundo relatório do “The Information”, a Apple está focada em criar um iPhone dobrável até 2026. Caso se concretize, essa ação mostra que a marca está seguindo os passos da sua concorrente, a Samsung.

RETORNO

Vinte anos depois de deixar a Prefeitura de Lagoa Grande, a capital do vinho de Pernambuco, Jorge Garziera lançou sua candidatura para novo mandato, pelo MDB.

DISPUTA

ACM Neto descartou sua candidatura a prefeito de Salvador, como defendiam correligionários. Não quer disputar mandato de senador ou deputado federal. Seu sonho é se candidatar a presidente em 2026, inclusive com o apoio de Tarcísio de Freitas.



SELO

Os Correios lançaram selo em homenagem à ginasta Rebeca Andrade, uma das grandes esperanças de medalha do Brasil nos jogos Olímpicos de Paris.

