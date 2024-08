Edição do bazar solidário da ONG CasaRosa acontece hoje e amanhã

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Hoje e amanhã (31) a ONG CasaRosa está promovendo Bazar Solidário, das 8h às 17h, no Salão Mauro Mota, no Mar Hotel, em Boa Viagem. O intuito é disponibilizar peças novas e seminovas como roupas masculinas, femininas, infantis, perfumes, acessórios pessoais e variedades para a casa, para arrecadar recursos financeiros para o projeto.

A organização acolhe mulheres que vêm do interior do Estado para fazer tratamento contra o câncer, principalmente de mama, nos hospitais públicos de Recife. Todos os recursos arrecadados serão integralmente destinados para sustentar e expandir os serviços oferecidos pela ONG CasaRosa, com sede no Espinheiro, na Zona Norte do Recife.

“Teremos dezenas de produtos a partir de R$5, garantindo que todos os interessados possam contribuir de acordo com suas possibilidades. Além da participação no Bazar Solidário, o público também pode doar itens novos e seminovos para comercialização durante o evento ou mesmo conhecer mais possibilidades de abraçar a nossa causa no dia a dia como o voluntariado, por exemplo”, destaca uma das gestoras da ONG, Kadja Camilo.

As fundadoras Juliana Sarubbo, Cristina Maranhão, Bruna Trajano e Kadja Camilo - Divulgação/Paula Maestrali

Sobre a CasaRosa

A ONG surgiu há dez anos a partir de iniciativa totalmente voluntária das cidadãs Bruna Trajano, Cristina Maranhão, Juliana Sarubbo e Kadja Camilo juntamente com um time de conselheiras. Com sede, no bairro do Espinheiro, na Zona Norte do Recife, o objetivo é albergar mulheres de outras cidades que fazem tratamento contra o câncer de mama nos hospitais públicos do Recife.

Bazar Solidário da ONG CasaRosa

Onde: Mar Hotel – Salão Mauro Mota

Quando: nesta terça (30) e quarta (31)

Horário: das 8h às 17h

Acesso: livre/gratuito

Outras informações: @casarosa.ong e (81) 98176-6302 (WhatsApp)