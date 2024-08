Sambinha do Plaza estreia este fim de semana

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O mês dos pais será celebrado com muito Sambinha no Plaza, em Casa Forte. Nos próximos dois finais de semana, dias 3, 4, 10 e 11 de agosto, a partir das 16h, no jardim do piso L2, o festival, que terá acesso gratuito, vai contar com agenda de shows, espaço gastrô e área kids.

Para que toda a família possa curtir ao máximo o evento, a área kids com jogos e brincadeiras dinâmicas estará à disposição, gratuitamente, para crianças de 2 a 8 anos. A duração das atividades é livre, durante o horário do evento, e a capacidade é sujeita à lotação.

Atrações:

03/08 (sábado): Samba de Mesa (17h30) e Taiguara Borges (19h30)

04/08 (domingo): Samba da Pitomba (17h30) e Pagunça (19h30)

10/08 (sábado): Sassarico (17h30) e Boa Ousadia (19h30)

11/08 (domingo): PagoDéa (17h30) e De Cara com o Samba (19h30)