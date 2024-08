The Fevers traz show dançante de nova turnê para o Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A banda The Fevers, que comemora 58 anos de carreira, chega ao Teatro RioMar Recife neste sábado (3), para a turnê “Do Vinil ao Digital”. A apresentação começa às 21h e promete ser dançante e animada, com um revival da carreira da banda The Fevers.

O grupo composto por Liebert (baixo), Luiz Claudio (vocal), Rama (guitarra e violão), Otávio Henrique (bateria) e Claudio Mendes (teclados e vocal) cantarão os seus hits “Mar de rosas” e “Vem me ajudar”. A banda foi fundada em 1965.

Os ingressos para o show no Teatro RioMar custam a partir de R$ 80 e podem ser adquiridos no site e na bilheteria do teatro e no app do RioMar Recife.