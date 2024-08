Um novo edifício no Tribunal de Contas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Leia a coluna desta terça-feira no seu JC

O Tribunal de Conta dos Estado vai lançar concorrência para a construção de um novo prédio no terreno que fica ao lado da sua sede, na Rua da Aurora. Espaço terá o novo e amplo plenário, a Escola de Contas, biblioteca, café e um auditório com 400 lugares, com entrada independente, que poderá ser usado para vários eventos. Por questão de segurança, o antigo auditório foi desativado e o espaço agora é da presidência da casa.

CIDADANIA

A governadora Raquel Lyra e a vice-governadora Priscila Krause prestigiaram a cerimônia de entrega do título de “Cidadão de Serrita" ao cantor Flavio Leandro.

PARCERIA

O desembargador Stênio Neiva completou 12 anos de TJPE. Na última quinta-feira, ele fez questão de ir pessoalmente à OAB para agradecer às muitas palavras de elogios que recebeu da instituição. Durante o encontro, vários conselheiros fizeram questão de enaltecer a postura do magistrado, inclusive o atual presidente da Ordem, Fernando Ribeiro, e o presidente em 2012, Henrique Mariano. Stênio sempre manteve um diálogo aberto e construtivo com a OAB.

NOS STATES

Kamala Harris a presidente dos Estados Unidos já arrecadou US$ 200 milhões desde que o presidente Joe Biden anunciou a decisão de não disputar a reeleição. Do total arrecadado, dois terços são de novos doadores. A campanha comemora também a inscrição de 170 mil novos voluntários.

VOLUNTARIA

A pernambucana Eduarda Vasconcellos está como voluntária nas Olimpíadas de Paris 2024. Ela já atuou na equipe voluntária da Copa do Mundo em 2022, no Qatar, e dos Jogos Pan-Americanos em Santiago, no Chile, em 2023.

ALTA

Spike ou Milagre, o pitbull filhote que sobreviveu ao grave acidente no Pina da semana passada, deve receber alta hoje após sucesso na cirurgia.

TÊNIS

Um dos jogos mais esperados dessas Olimpíadas, o duelo entre o sérvio Djokovic e o espanhol Nadal deu o que falar. Foi o jogo 60 entre os dois, que resultou em 31 vitórias para Djokovic. O espanhol saiu perdendo e foi eliminado na categoria.

POESIAS

A Cepe lança hoje, na Biblioteca Pública do Estado, a nova edição de “Claranã”, da premiada poeta Cida Pedrosa O livro reúne 40 poemas inspirados em cantorias de viola, emboladores e cordelistas.

VIRTUOSI

O 14º Festival Virtuosi Gravatá começa hoje com ‘As Quatro Estações’ de Vivaldi e Piazzolla. Com o violonista Rafael Altino, violoncelista Leonardo Altino e a Orquestra Jovem de Pernambuco.

M O V I M E N T O

Bom dia: “Cortada pelo Rio Sena, Paris simboliza o mundo.” (Paulo Vinícios Coelho)

COM a áurea olímpica e a alta do esporte, uma tendência da moda está sendo os looks usados pelos atletas de tênis.

UMA das arenas mais bonitas das Olimpíadas de Paris é a quadra de vôlei de praia, em frente à Torre Eiffel.

HOJE é o Dia Internacional da Amizade.

CELSO Muniz Filho, que comanda o Patteo Olinda e já foi candidato a prefeito de Olinda, será o vice na chapa de Vinicius Castello, do PT, na eleição de outubro.

ANDRÉ Teixeira Filho, presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, participou da Missa do Vaqueiro, em Serrita.

A ARQUITETA Valéria Gomes assina o projeto do novo “Bargaço”, anexo ao Novotel Recife Marina.

O BRASIL tem atualmente 1,8 mil produtores de cerveja artesanal.

O NOME completo de Preta Gil é: Preta Maia Gadelha Gil Moreira.

Aniversariantes Álvaro Moreira, Eliane Teixeira, Ênio Laprovitera, Ernani Peixoto, Gisela Didier, Lauro Gusmão, Pedro Augusto Cordeiro, Ruy Ratacaso e Terezinha Arruda.