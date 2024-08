Comandante militar do Nordeste visita presidente do grupo JCPM

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O empresário João Carlos Paes Mendonça, presidente do Grupo JCPM, recebeu a visita do general Maurílio Ribeiro, comandante militar do Nordeste. Na conversa, uma troca de experiências sobre como priorizar as pessoas moradoras do entorno no desenvolvimento a partir da chegada de grandes projetos. O Exército visa capacitar cidadãos durante a implantação da Escola de Sargentos no estado. O Grupo JCPM desenvolve, desde 2007, um trabalho social por meio do Instituto JCPM com jovens de comunidade vizinhas aos seus empreendimentos.

João Carlos Paes Mendonça e Marcelo Filho recebem, na presidência do Grupo JCPM, os generais José Luís Jaborandy, Maurílio Ribeiro e Antônio Carlos de Sousa - Arquivo Pessoal

PRESENÇAS

Participaram do encontro, na sede do JCPM, o conselheiro e diretor do grupo Marcelo Filho, o presidente executivo da JCPM Shoppings Center, Jaime Queiroz e as diretoras Lúcia Pontes e Carla Seixas, de Desenvolvimento Social e Comunicação, respectivamente. Pelo Comando Militar do Nordeste, o general José Luis Jaborandy, chefe do Núcleo de Estudos Estratégicos, o general Antônio Carlos de Souza, chefe do escritório do Subprograma da Escola de Sargentos e o coronel Edson Aita.

NA AMCHAM

Maira Fischer, secretária de Finanças do Recife, é a convidada especial da reunião do Comitê Estratégico de Finanças da Amcham, hoje, às 9h30, no auditório do empresarial Charles Darwin.

ENCONTRO

A atriz Maria Fernanda Cândido marcou presença no Recife ao lado do diretor Kleber Mendonça Filho, que grava o ‘Agente Secreto’ na cidade, e tomaram um café no “Galo Padeiro".

Encontro da senadora Teresa Leitão e o vereador Marco Aurélio Filho - Artur Freire/Divulgação

DINOSSAUROS

Hoje, o raptor, mascote da exposição “Mundo dos Dinossauros” no RioMar, estará disponível para momentos de encontro e fotos com o público. Serão três sessões e as inscrições são gratuitas.

EM CARUARU

A ministra Carmem Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral faz a palestra de abertura do Congresso Integrado de Direito Eleitoral, no final de semana, em Caruaru.

HOMENAGEM

Manoel Ferreira Júnior, presidente da Agemar, será o grande homenageado da feira “Multimodal Nordeste”, que inaugura o Recife Expo Center, terça-feira. Será o presidente de honra do evento.

EMOÇÃO

O filho do ator Murilo Rosa teve a oportunidade de conhecer Rayssa Leal, bronze no skate street feminino em Paris, e se emocionou com o encontro. O pai registrou o momento, que viralizou nas redes sociais.

ORÇAMENTO SECRETO

A Transparência Brasil divulgou nota técnica em que aponta a continuidade do orçamento secreto por meio de emendas parlamentares. Segundo o documento, depois que o STF julgou inconstitucionais as emendas do relator geral do orçamento, a distribuição de recursos sem transparência e sem prestação de contas passou a ser feita por meio das emendas Pix e das emendas de comissão, cujos valores dispararam em 2023 e 2024.

MODA

A grife carioca “Cariuma” conhecida por patrocinar atletas brasileiros, holandeses e eslovacos do skate durante as Olimpíadas de Paris. Mesmo sendo do Brasil, a marca só é comercializada no exterior e tem uma proposta sustentável.

AS MEDALHAS



A medalha de primeiro lugar das Olimpíadas tem apenas seis gramas de ouro. Complementam o peso total 505 gramas de prata e 18 de ferro. A medalha de prata é composta por 507 gramas de prata e 18 de ferro. A do terceiro lugar tem 415 gramas de cobre, 22 de zinco e 18 de ferro.

CAPACETES

O uso obrigatório de capacete nas disputas de skate nas Olimpíadas depende da categoria das provas e da idade dos competidores. A maioria dos atletas que não são obrigados a usar tem dispensado a proteção.



TURISTAS

O primeiro semestre de 2024 registrou recorde nos gastos de turistas estrangeiros no Brasil. Foram US$ 3,7 bilhões, valor superior em US$ 200 milhões à marca anterior, no mesmo período de 2014, quando sediamos a Copa do Mundo. Com relação aos seis primeiros meses do ano passado, o aumento foi de 15,6%o. Quanto a passageiros desembarcados, os 3,6 milhões representam crescimento de 9,7% ao semestral 2024/23.