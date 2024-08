Roubo das malas de Zico em Paris

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Mônica Bergamo revelou detalhes do furto que Zico sofreu em Paris. Ele e a esposa Sandra deixaram as malas no Centro de apoio da COB, perto do Parque Villette para irem à abertura da Casa Brasil, espaço de eventos do país nas Olimpíadas. Na volta, entraram na van reservada para levá-los ao hotel. Um homem que se passava por manobrista, passou a apressá-los, alegando que o veículo não poderia ficar muito tempo ali.

DESAPARECIMENTO

Pouco depois do veículo sair, uma luz amarela apareceu no painel, avisando que o porta-malas estava aberto. O motorista desceu, fechou e seguiu viagem. Ao chegar ao hotel, descobriram que as malas tinham sido roubadas. Nelas, pulseiras e um colar de diamantes, presente dele que ela usaria num evento, relógio Rolex, passaportes, cartões de crédito e dinheiro. Um prejuízo de R$ 13 milhões.

MUDANÇA

Os pontos de embarque e desembarque no Aeroporto do Recife foram alterados. Agora, quem chega na capital, deve usar a área de embarque Norte no meio-fio, e quem chega no aeroporto continua saindo do veículo no piso superior, entre as portas B1 e B6.

JUSTIÇA

O presidente dos EUA Joe Biden enviou ao Congresso uma proposta de reforma na Suprema Corte. A sugestão é delimitar o limite de 18 anos para atuação dos juízes e, a cada dois anos, o presidente do país só poderia ter uma indicação.

SURFE

O surfe da Olimpíada está acontecendo no Taiti, na Polinésia Francesa, com o objetivo de ampliar o campeonato pelo país. Essa decisão bateu o recorde de maior distância de uma disputa de modalidade em relação à cidade-sede olímpica, somando mais de 15 mil km.

AABB

O acadêmico Carlos Eduardo Carvalho dos Santos ministra a palestra “A História da AABB do Recife", em reunião da Academia de Artes e Letras da AABB, hoje, às 10h30. Reunião comandada pelo presidente Francisco de Oliveira Melo será no Salão Capiba daquela agremiação.

MÚSICA

O maestro Lanfranco Marcelletti rege a Orquestra Sinfônica do Recife, em concerto esta noite, no Santa Isabel. No repertório, obras de Villa-Lobos, Puccini, Duda, Chico Science e Luiz Gonzaga.

M O V I M E N T O

Bom dia: “A Venezuela representa hoje um enorme custo humanitário para o Brasil.” (Fernando Castilho)

O ITAMARATY emitiu alerta para os brasileiros que estão na Venezuela ou que planejam ir para o país. No comunicado, pede-se que evite aglomerações, fique atento às medidas de segurança e disponibilizaram o número da embaixada brasileira.

A GINASTA brasileira Julia Soares, nas redes sociais, alcançou mais de 700 mil seguidores após o seu desempenho na competição.

RELATÓRIO da Elsevier com a agência de notícias Bori, mostra que a publicação de artigos científicos no Brasil caiu 7,2% em 2023 em relação ao ano de 2022, a segunda queda consecutiva.

APÓS três anos, a mansão de Virginia e Zé Felipe ficou pronta. O imóvel tem sete suítes com closet, brinquedoteca, piscina, varanda gourmet, biblioteca, estúdios de gravação, adega, spa e academia.

HOJE é o último dia do Bazar Solidário da ONG Casa Rosa no Mar Hotel, em Boa Viagem.

OS COLLANTS das ginastas brasileiras foram todos assinados pela atleta Jade Barbosa.

É PREOCUPANTE a baixa do nível da água do Rio Amazonas, indicando a possibilidade da região passar pela seca mais severa dos últimos anos.

HOJE é o Dia de Santo Inácio de Loyola.

