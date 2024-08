Filme destaca o point de paquera

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O documentário “Quem me Quer”, do pernambucano Tiago Pinheiro, será exibido sábado, no Festival Internacional de Cinema de Paraty. Reúne 14 entrevistas em torno do cinema São Luiz, seus frequentadores e funcionários. Entre os entrevistados o presidente da rede Kinoplex/Grupo Severiano Ribeiro, Luiz Severiano Ribeiro Neto e o cineasta Kleber Mendonça Filho. O título remete à calçada em frente do cinema, durante muitos anos o maior point de paquera do Recife.

VISITA

Mirella Martins, diretora de marketing, e Elton Ponce, gerente sênior de Conteúdos Digitais receberam a psicóloga Renata Santos, presidente do Médicos Sem Fronteiras-Brasil uma organização internacional, não governamental e sem fins lucrativos que oferece ajuda médica e humanitária a populações em situações de emergência, em casos como conflitos armados, catástrofes, epidemias, fome e exclusão social

RADIOLOGIA

Norma Maranhão, referência nacional na radiologia, coordena, com a filha Beatriz Maranhão, o 32º Curso de Diagnóstico por Imagem da Mama, que acontece de hoje a sábado, Beach Class By Hôm, Acontece a Jornada Pernambucana de Radiologia, promovida pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e Sociedade de Radiologia de Pernambuco, presidida pelo médico Marcos Miranda Filho.

EMPRESARIADO

O presidente Fernando Mendonça comanda hoje, às 18h, no Spettus Premium, a comemoração dos sete anos da Associação dos Empresários do Brasil. Evento terá homenagem a grandes empresários pernambucanos.

NO INSTAGRAM

Com 6,74 milhões de seguidores, o Palmeiras superou o São Paulo e passou a ocupar o terceiro lugar no ranking do Instagram. Flamengo, com 20,15 milhões, e Corinthians, com 11,72 milhões, estão no topo da lista.

COMEMORAÇÃO

O presidente Yves Nogueira comanda esta noite no Armazém Blu’Nelle a comemoração dos 30 anos da Softex Pernambuco, que reúne 400 empresas de tecnologia.



OITENTINHA

Os oitenta anos de Chico Buarque estão sendo muito bem comemorados, inclusive no campo da literatura. O compositor lançou o romance Bambino a Roma, que mistura ficção e traços autobiográficos, e aguarda o lançamento da nova edição de Para seguir minha jornada, de Regina Zappa, com manuscritos, reportagens, entrevistas e fotos.

PRESENTE

O pernambucano Allan Souza Lima deu de presente para sua namorada, Rafa Kalimann, uma obra de arte que ele produziu junto ao artista Jota Andrade.

SALÁRIO



O aumento de 298% por cento na remuneração do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (de R$ 10,5 mil para R$ 41,8 mil), foi considerado irregular pelo Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal, formado por um representante do TCU, um do Ministério da Fazenda e um do governo mineiro.