Temas importantes na campanha eleitoral

As propostas dos candidatos são mais importantes para o eleitor em seu voto para prefeito do que apoios políticos e desempenhos em debate. É o que revela a pesquisa do Observatório Febraban feita pelo Ipespe. 41% dos entrevistados apontam esse aspecto como relevante em suas decisões. Foi a questão mais citada entre os jovens de 18 a 24 anos (49%) e entre os votantes de nível superior (48%). Em paralelo, 29% levam em conta a experiência administrativa. O fator desempenho na campanha e nos debates é determinante para 17%. Apenas 7% apontam apoios políticos como aspecto principal.

A secretário de Turismo do Estado, Paulo Nery, ladeado pelos empresários Alexandre Manata e Cristiano Carneiro, no aniversário do Centro de Convenções - Antônio Lima/Divulgação

BISCOITO

O biscoito Treloso relançou o sabor farinha láctea em uma versão solidária, pois parte do valor das vendas será revertido para a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD).

PALESTRA

O professor Kênio Costa Lima, diretor de Proteção da Pessoa Idosa, da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, ministrou a palestra “Direitos Humanos e Saúde Bucal”, hoje, às 9h30, na Faculdade de Odontologia da UFPE,

Mary, Lenora e Sandra da Hora na abertura da exposição fotográfica "Centenário Abelardo da Hora" no Shopping Recife - Victor Gran/Divulgação

ALERTA

O Itamaraty emitiu alerta para os brasileiros que estão na Venezuela ou que planejam ir para o país. No comunicado, pede-se que evite aglomerações, fique atento às medidas de segurança e disponibilizaram o número da embaixada brasileira.

VENTANIA

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu ontem alerta de vendaval na Região Metropolitana do Recife, Mata Norte, Mata Sul, Agreste e Sertão de Pernambuco até amanhã. Os ventos podem chegar de 40 km/h a 60 km/h.

NO VÔLEI

Muito triste o resultado do jogo de vôlei masculino entre Brasil e Polônia na manhã de ontem. Nosso ouro em 2016 deixou o gostinho de “quero mais” tanto em 2021, quanto agora.

J.BORGES

O mestre J. Borges, que nos deixou no final de semana, teve 18 filhos próprios e seis adotados. A muitos deles, ensinou sua arte e eles vão, com certeza, dar continuidade a elas. Viajou e fez exposições em 15 países, inclusive no Louvre, em Paris.

Philippa White, Ana Trevas e Mônica Bouqvar, em evento fashion - Gleyson Ramos/Divulgação

SONHOS

A modelo e Masterchef Isabella Scherer, está em Paris e se emocionou assistindo a natação das Olimpíadas. Ela é filha do nadador Xuxa, e anunciou que já sonhou em ser nadadora.

JOIAS

A reconhecida Tiffany & Co. e o Council of Fashion Designers of America anunciaram a primeira edição do Prêmios de Designer de Joias com muita sofisticação e criatividade. A premiação será uma bolsa de estudos de um ano no design da Tiffany & Co. e US$ 50mil.

M O V I M E N T O

Bom dia: “No mundo que o cerca, o egoísta só vê aquilo que o interessa.” (Frei Anselmo Fracasso)

POR INICIATIVA do deputado Lula Cabral, a Assembleia Legislativa faz reunião solene, segunda-feira, para assinalar os 200 anos da Imigração Alemã no Brasil.

MUITO legal a áurea olímpica. O assunto, que é o mais falado do mundo, apresenta diversos esportes e atletas ao público.





O RIO DE JANEIRO é recordista em governadores presos. O atual, Cláudio Castro, é alvo da Polícia Federal e pode ser o próximo.

A APAC divulgou as cidades pernambucanas que mais fizeram frio no mês de julho. Araripina foi a primeira, que chegou a 16ºC; Arcoverde, Buíque, Caruaru e Garanhuns vêm em seguida.

AMIGO da coluna que está em Paris revela que é impressionante o esquema de segurança na cidade, em função das Olimpíadas.

A NOITE é de rock hoje no Teatro Guararapes com o show do Call The Police.

ANITTA revela estar ansiosa sobre o show que irá fazer em Portugal, no dia 9 de Agosto.

O GOVERNO de Pernambuco está com inscrições abertas até o hoje para o curso de Língua Brasileira de Sinais. Serão mais de 1.500 vagas em diversas cidades do estado.

