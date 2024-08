Maestro Forró será tema do enredo da Gigantes do Samba

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A “Gigantes do Samba”, escola que ganhou 60 carnavais no Recife, faz evento hoje para lançar o tema-enredo do seu desfile do próximo ano, que vai homenagear músico, educador, e compositor e arranjador pernambucano, o famoso Maestro Forró, que é morador da Bomba do Hemetério, onde fica a sede da escola. Evento terá shows de Luiza Pérola, Tuca Versátil, Max Sandro & Samba dos Adultos.

O deputado estadual Renato Antunes com sua esposa, a jornalista Túlia Guimarães, em evento na Alepe - Arquivo Pessoal

COMEMORAÇÃO

O grande evento desta sexta-feira no Recife será a comemoração do aniversário da empresária Guilhermina Bezerra, no Armazém Blu’Nelle, que deve reunir muitos nomes de prestígio no nosso mundo social e empresarial. Espaço terá decoração de Robson Chagas, buffet especial assinado por Léo Coutinho e shows de Latino, Cristina Amaral e da banda “Flor de Mandacaru.”

Mara e Regina Maniçoba, em evento na Donna Santa - Sheila Wanderley/Divulgação

SETE ANOS

O cantor Péricles comemorou os sete anos de casamento com a pernambucana Lidiane Farias no luxuoso Hotel Tangará, em São Paulo essa semana e reuniu diversos famosos, como Thiaguinho, Lázaro Ramos, Taís Araújo, Preta Gil, Xandy, Rafa Brites e nossa colega da TV Jornal, Jurema Fox.

MODA INFANTIL

Marlene Matos chega a Pernambuco este mês para lançar o Recife Fashion Kids, para o público infanto-juvenil. A diretora, famosa por ter gerenciado a carreira de Xuxa, promete um dos maiores eventos na área, com desfile de moda e concurso de modelo.

CULTURA

A exposição "Mancha de dendê não sai” de Moraes Moreira chega no dia 16 de agosto ao Paço do Frevo. A mostra retrata a vida e obra do artista baiano de coração pernambucano e ocupará os três pisos do museu.

COMEMORAÇÃO

João Gomes celebrou seus 22 anos com festa surpresa de amigos e família. Na festa, o cantor aproveitou o show de Conde Só Brega ao lado da sua esposa, Ary Mirelle.

O TERCEIRO

Depois da decisão do Copom de manter os juros em 10,5% o Brasil passa a ter o terceiro lugar entre os países com juros mais alto. Só está atrás da Turquia e Rússia.

NO SUPREMO

A TV Globo recorreu ao Supremo Tribunal Federal na tentativa de revogar a decidiu da Justiça de Alagoas que vetou o rompimento do contrato com a TV Gazeta, que pertence a Fernando Collor de Mello. Caso consiga passará o comando da emissora para p Grupo Asa Branca, de Vicente Jorge.

DOR

O neurocirurgião pernambucano Luiz Severo participa de segunda a sexta-feira, em Amsterdã, do Congresso Mundial da Dor. Severo é especialista no tratamento avançado da dor crônica e membro da Sociedade Brasileira de estudo da dor e da Sociedade Brasileira de cefaleias. Uma das referências quando o assunto é dor crônica, no Brasil.

IMPEACHMENT

O pernambucano Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça vem ao Recife quarta-feira, para dois eventos no Tribunal Regional Federal. Fará uma palestra e autografa seu livro “Impeachment à Brasileira: Contornos da Responsabilidade Política do Presidente da República”.

M O V I M E N T O

Bom dia: “O ideal custa um vida, mas vale a eternidade.” (Mahatma Gandhi)

DURANTE evento no “Famiglia Giuliano” hoje, o médico Pedro Pires receberá o título de membro honorário da Sociedade Radiologia de Pernambuco.

A PRODUTORA Mariana Rocha comanda no dia 19, no Mirante do Paço, a primeira edição do Somos Uôge, evento com a a pauta ESG, que contempla governança ambiental, social e corporativa.

HOJE transcorre os 35 anos da morte de Luiz Gonzaga.

APÓS passagem da turnê internacional “Funk Experience”, o México, Brasil e Estados Unidos são os países que mais escutam Anitta.

DEPOIS da vitória no vôlei feminino na Olimpíada, ontem,, a capitã brasileira Gabi encontrou com Rayssa Leal com direito a abraços e muita animação.

SERÁ hoje o show de Léo Jaime com o filho, no Teatro do RioMar.

O TRÂNSITO do Recife piorou consideravelmente com o retorno das aulas.

DE HOJE a domingo, Claudia Abreu apresenta monólogo sobre Virginia Woolf, no Teatro do Parque.

