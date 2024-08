Unidade premium do "Sal e Brasa" abre hoje

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A rede de churrascarias “Sal e Brasa”, criada pelo gaúcho Valdemir Baldissera, uma figura simpática e competente, que veio atuar na extinta “Boi Preto” no Polo Pina, apaixonou-se pelo Recife e decidiu ficar. A rede tem várias unidades pelo país e hoje abre sua unidade premium, o “Sal e Brasa Jardins”, no amplo espaço onde funcionou a casa de eventos “Villa Ponte D’Uchoa'', nas Graças, junto do Rio Capibaribe.

Magistrado

Francisco Bandeira de Mello Filho, corregedor-geral de Justiça do TJPE e um dos grandes nomes da magistratura pernambucana, completa hoje 18 anos como desembargador. Seu pai, Francisco Bandeira de Meello, o “Bandeirinha”, ocupou importantes cargos nos governos de Marco Maciel e Roberto Magalhães, como secretário de Turismo, Cultura e Esportes e presidente da Empetur.

NA SELEÇÃO

Vários sites de esportes apostam que Pedro Lima estará entre os convocados da seleção brasileira para os próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo. Ele vem tendo excelentes atuações pelo Wolverhampton, clube da Premier Ligue da Inglaterra, onde está jogando.

SÃO JOÃO

Pernambuco gastou quase R$ 200 milhões em contratações artísticas para o São João deste ano. Caruaru, Recife e Petrolina foram as primeiras cidades no ranking de gastos. Os dados fazem parte do Painel de Transparência dos Festejos Juninos.

CIGARROS

O presidente Lula publicou ontem decreto que permite o aumento de impostos de cigarros. É a primeira vez que há esse aumento desde 2016 e deve acontecer em setembro e novembro deste ano.

VINHO

De hoje a domingo e no próximo fim de semana, o Festival de Vinhos toma conta do Shopping Recife, com curadoria de Amanda Loyo. A parte gastronômica é assinada pelos chefs César Santos, Claudio Manoel e Anne Aquino.

REFERÊNCIA

Ana Paula Vilaça, chefe do Gabinete do Centro do Recife, fez palestra no evento "Reocupação de Centros Urbanos Degradados", em Salvador. Foi a convite da Câmara Brasileira da Indústria da Construção.

PRÊMIO

O pernambucano Tuca Andrada foi indicado pela Associação Paulista de Críticos de Arte para concorrer ao prêmio de Melhor Ator do Ano, por sua interpretação em “Let's Play That” (“Vamos Brincar Daquilo”), dirigido por ele e pela coreógrafa Maria Paula Costa Rêgo.

JUROS

O Banco Central do Brasil e o Federal Reserve, dos Estados Unidos, decidiram no mesmo dia manter suas atuais taxas de juros básicos. Mas, enquanto o Federal sinalizou que pode cortar a taxa já em setembro, o BC indicou que a redução por aqui deve demorar.



AVIAÇÃO

Duas grandes novidades para a malha aérea do nosso estado: a governadora Raquel Lyra anunciou o aumento e revitalização do Aeroporto de Serra Talhada, e a finalização das obras do Aeroporto de Caruaru, cujo projeto já está com a Secretaria Nacional de Aviação.