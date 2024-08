Bom negócio de um marchand argentino

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Leia a coluna social deste sábado no seu JC

O bilionário argentino Eduardo Costantini, do ramo imobiliário, que criou o Museu de Arte Latino-Americana, em Buenos Aires é o dono da tela mais famosa de Tarsila do Amaral, “Abaporu”. Comprou num leilão, em 1995, por US$ 1,5 milhão (R$ 5,2 milhões). Hoje, vale US$ 40 milhões (R$ 30 milhões).

COMEMORAÇÃO

O ex-senador Heráclito Fortes, muito ligado ao Recife onde estudou e é casado com a pernambucana Mariana Brennand, comemorou seus 74 anos em prestigiado jantar na churrascaria Rodeio, em São Paulo. Entre os que estavam lá, Michel Temer, Tarcísio de Freitas, Nelson Jobim, Antônio Lavareda e Gilberto Kassab.

COMUNICAÇÃO

Referência de competência, Giovanni Santoro reassumiu a comunicação da superintendência da Polícia Federal em Pernambuco.

ENCONTRO

As empresárias Silvana Mattoso e Mariana Wanderley reuniram o trade feminino empresarial para palestra e degustação de vinhos no Enotteque, na segunda edição do W Lide Futuro.

TÍTULO

A professora Ana Lúcia Coutinho Domingues aposentada do Departamento de Medicina Clínica do Centro de Ciências Médicas da UFPE, recebeu o título de professora emérita da instituição. Ela continua em atividade, no Programa de Pós-Graduação de Medicina Tropical.

OLIMPÍADAS

O Brasil fez história na última semana. O brasileiro Caio Bonfim garantiu uma medalha inédita para o país, a prata na marcha atlética de 20km. A ginasta Rebeca Andrade também ganhou prata no individual geral da Ginástica e se tornou a brasileira com mais medalhas olímpicas.

FESTIVAL

O Festival Pernambuco Meu País acontece neste final de semana em Pesqueira, com shows de Gabriel O Pensador, Marcello Falcão, Diogo Nogueira, Fundo de Quintal, entre outros.

“PETIT GATEAU”

As quantidades certas de chocolate meio amargo, manteiga, ovos, gemas, açúcar e farinha de trigo e um forno de 180ºC fazem um dos doces mais tradicionais dos restaurantes brasileiros: o petit gateau. Muito da sua popularização foi pelo chef Érick Jacquin.

SÍLVIO SANTOS

O filme “Silvio”, protagonizado por Rodrigo Faro, adiou a sua estreia nos cinemas para o dia 12 de setembro. Contará a história de um dos maiores apresentadores da televisão brasileira, Silvio Santos.

GELADINHA

O Brasil era, há 10 anos, o 14º país do mundo no consumo da cerveja “Heineken”. Agora assumiu o primeiro lugar.

M O V I M E N T O

Bom dia: “Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de você.” (São João Maria)

LAMENTADO o falecimento do empresário e ex-deputado Araripe Serpa. Estive com ele várias vezes, no restaurante “Barbarico”, da sua filha Rosana.

HOJE a Rota dos Coqueiros e o DER realizarão blitz educativa para os ciclistas que passarem pela rodovia, com o intuito de reforçar a importância da segurança na ciclovia.

A BRASILEIRA Beatriz Souza garantiu a primeira medalha de ouro do Brasil nas Olímpiadas de Paris 2024 no peso pesado do judô. Ela se emocionou e dedicou a vitória à avó, que faleceu recentemente.

O SENAC promove hoje a palestra “Figurino de Cinema", com Andréa Monteiro, figurinista de filmes pernambucanos aclamados como "Amarelo Manga" e "Propriedade".

JORGE Vercillo celebra seus 30 anos de carreira com show hoje, no Teatro Guararapes.

A CANTORA Roberta Miranda ficou indignada por não ter sido chamada para se apresentar em show que homenageou Marília Mendonça, de quem era muito amiga. Foi sequer convidada para a festa do evento.

ANGÉLICA trocou o seu loiro de anos por um ruivo cereja.

Aniversariantes

Antúlio Madureira, Danielle Paes Barreto, Denise Peixoto, Eduardo Aguiar, Elizabeth Veiga, Eriberto de Queiroz Marques Filho, Fernanda Tinoco, Glória Bittencourt, João Sandoval da Silveira, Luciano Krause, Luiz Carlos Figueiredo, Marcílio Lopes, Marita Paes de Andrade, , Tereza Gonçalves de Medeiros Pereira e Vladimir Meireles Filho.