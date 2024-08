O belo aniversário de Guilhermina Bezerra

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Foi uma festa maravilhosa, em todos os aspectos, a comemoração do aniversário de Guilhermina Bezerra, que divide o comando da Masterboi com o irmão Nelson Bezerra. O Armazém Blu’Nelle recebeu uma deslumbrante decoração assinada por Robson Chagas, em tons dourados e amarelos, os preferidos da aniversariante. Na entrada um lindo jardim, inspirado em Van Gogh com 2,5 mil girassóis e um grupo de música clássica dando as boas vindas. No salão, arranjos no mesmo tom e painéis de led. Ela não escondia sua felicidade, ao lado do marido Valmir, da mãe Iolanda e das irmã Madalena Esmeralda, Maria e Margarida. Leo Coutinho assinou um buffet dos deuses e não faltou um bonito bolo e uma enorme mesas de doces de Lucinha Cascão. A animação foi completa com shows do Fulô de Mandacaru, Cristina Amaral e, encerrando, Latino, que superlotou o dancing.

A aniversariante Guilhermina Bezerra, o marido Valmir e o bolo de Lucinha Cascão - Sheila Wanderley/Divulgação

PRESENÇAS

Entre os nomes conhecidos no evento, os deputados Álvaro Porto e Antônio Moraes, os casais João Wanderley, Marcelo Raposo, Miguel Zaidan, Márcio Rodrigues, Bruno Lima, Fernando Soares.

ALEMANHA

Por iniciativa do deputado Lula Cabral, a Assembleia Legislativa faz reunião solene, hoje, às 18h, para assinalar os 200 anos da Imigração Alemã no Brasil. O cônsul Johannes Bloos já confirmou presença.

PAIS

Nando Cordel é a atração do show especial de Dia dos Pais do RioMar, sexta-feira.

Pesquisas

Além dos conhecidos “Datafolha”, “Ipec”,”Quaest” e “Ipespe”, centenas de institutos de pesquisas passaram a funcionar no país; Somente na semana passada, o Tribunal Superior Eleitoral contabilizou o registro de 377 novas pesquisas eleitorais.

ESPORTE

Pernambuco vai sediar pela primeira vez os Jogos Escolares Brasileiros. O evento terá 18 modalidades e vai acontecer de 20 de setembro a 3 de outubro. Ao todo, a expectativa é receber mais de 6 mil pessoas de todo país.

Antônio e Sueli Moraes, no Armazém Blu’Nelle - Sheila Wanderley/Divulgação

SIGNIFICADO

Com a chegada do Dia dos Pais, o Boticário em parceria com plataformas de busca online ampliou o significado de “pai”. Agora, quem busca nos dicionários online Dicio, Sinônimos e Significados, vai encontrar ‘pessoa que cuida e oferece amor’.

Moda

A calça barrel tem conquistado o coração das fashionistas e se consolidado como a grande tendência em jeans deste ano. A peça se destaca pela sua modelagem: o jeans inicia com um corte mais largo na perna e afunila até alcançar o calcanhar, criando um efeito semelhante ao de um barril.

AMOR

A Itália, após 12 anos, reabriu um do seus mais românticos cartões postais, a "Via dell'Amore", na charmosíssima região de Cinque Terre.? A trilha de 800 metros de extensão foi escavada nas pedras dos precipícios que ligam os vilarejos de Riomaggiore e Manarola.