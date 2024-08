Jorge & Mateus trazem a turnê 'A Hora É Agora' para Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Show acontece no dia 18 de outubro, no Classic Hall, em Olinda

Estávamos loucos de saudade por um show de Jorge e Mateus e 'A Hora É Agora'. No dia 18 de outubro, a dupla chega no Classic Hall, em Olinda, com um show recheado de músicas que marcaram suas carreiras. As demais atrações ainda serão divulgadas.

A dupla esteve em Pernambuco esta ano realizando três shows, dois durante o Carnaval, em Recife e Olinda; e no São João, em Petrolina. Ao todo, já são mais de 10 discos gravados e 60 milhões de seguidores nas redes sociais. Para o show de outubro, os ingressos já estão a venda.