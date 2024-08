O primeiro Centro de Convenções do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Recife ganha hoje seu primeiro Centro de Convenções (o outro fica em Olinda), com a inauguração do Recife Expo Center, no complexo Porto Novo Recife, com belíssimo projeto assinado por Jerônimo da Cunha Lima. Terá um pavilhão com 4,100 m², um auditório para 1,5 mil pessoas e 10 salas funcionais, além de estacionamento. Abertura será com a Multimodal Nordeste, maior feira de logística do Norte e Nordeste, promovida pela Insight Feiras e Eventos, com 80 participantes e que vai até quinta-feira. Às 18h, teremos a solenidade de abertura, com a presença de autoridades e homenagem a Manoel Ferreira Júnior, presidente da Agemar.

NA CAPA

A foto do surfista brasileiro Gabriel Medina fazendo o número um com as mãos após uma belíssima onda, viralizou a tal ponto que a Tilibra irá transformar a imagem em capa de caderno.

SUCESSO

O espetáculo ‘Virginia’, de Cláudia Abreu, foi um belíssimo monólogo. A atriz fez uma excelente apresentação e foi aplaudida de pé no fim da apresentação no Teatro do Parque.

PROBLEMAS

As convenções políticas precisam rever seus formatos. Além de ser no final de semana, atrasando o trânsito que normalmente fica mais livre, tem horário estendido, que atrapalha os moradores ao redor.

RECUPERAÇÃO

A influenciadora Fabiana Justus, filha do empresário Roberto Justus, compartilha nas redes sociais sua luta contra o câncer já há alguns meses. Ontem, teve boa notícia: ela recebeu alta hospitalar após realizar uma cirurgia para remover um nódulo na paratireoide.

SUSTENTABILIDADE

Em Olinda, a Casa Criatura celebrou as duas toneladas de resíduos que foram reciclados durante o mês de julho, acompanhando a ação global “Julho Sem Plásticos”.

SUSTO

Em entrevista ao Fantástico, Maísa, que vai protagonizar a novela "Garota do Momento", relembrou o incêndio que aconteceu em apartamento no Recife que a atriz estava com os seus amigos: “Passei por uma experiência de quase morte".

CAFÉS

Interessante os nomes de alguns dos cafés que foram considerados impróprios para o consumo, pelo Ministério da Agricultura e Pecuária: “Oba Oba Sorriso”, “Exemplar”, “Belo”, “Pureza” e “Terra da Saudade.”

FORTUNA

O relatório "World Ultra Wealth 2024" mostra que 426.330 pessoas são consideradas ultrarricas. Essa categoria diz respeito àqueles cujo patrimônio líquido de cada uma delas é superior a US$ 30 milhões.

PROBLEMA

Após a belga Claire Michel ser hospitalizada com uma infecção bacteriana após fazer a prova de triatlo no rio Sena, o triatleta suíço Adrien Brifford deixou a competição apresentando sintomas de cólicas abdominais e diarreia com sangue.

BRANQUINHO

Parece que não haver disputa de cores na eleição de outubro. Muitos candidatos usaram roupas brancas nas suas convenções.