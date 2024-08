Aeroporto de Abu Dhabi será totalmente digital

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Abu Dhabi planeja transformar o Aeroporto Internacional Zayed, no primeiro do mundo 100% digital. A organização lança o Projeto de Viagem Inteligente, que vai instalar sensores biométricos em cada ponto de identificação do local, desde os balcões de check-in até as cabines de imigração, caixas de lojas duty-free, lounges e portões de embarque.

MEDALHA

O general Maurílio Ribeiro, comandante militar do Nordeste, o brigadeiro Eduardo Codinhoto, comandante do II Comando Aéreo Regional, e o capitão de Mar e Guerra Carlos Frederico Tojal, capitão dos Portos de Pernambuco recebem segunda-feira a Medalha do Mérito Judiciário Desembargador Joaquim Nunes Machado na categoria Grão Colar de Alta Distinção, comemorando os 202 anos do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.

NA CÂMARA

O deputado Pedro Campos, filho do ex-governador Eduardo Campos, presidiu, em clima de emoção, na Câmara dos Deputados em Brasília, a sessão solene em homenagem ao legado do seu pai, Também, discursaram os ministros Silvio Costa Filho, Marina Silva e Luciana Santos. Estiveram presente, a mãe Ana Arraes, a viúva Renata Campos e seus cinco filhos, além de muitas lideranças políticas.

A senadora Teresa Dueire e o presidente da Cepe, João Baltar Freire, no lançamento da segunda edição do livro "Frei Joaquim do Amor Divino Caneca", ontem, na Escola da Magistratura de Pernambuco - Leopoldo Conrado Nunes/Divulgação

SERGIPANO

A sessão solene da Câmara dos Deputados prestou também homenagem ao ex-deputado Pedro Valadares, de Sergipe, que estava no avião de Eduardo Campos, pois era coordenador da campanha dele para presidente do Brasil.

POSSE

Depois de dois mandatos de sucesso, Gustavo Ventura transmite a presidência do Instituto dos Advogados de Pernambuco para Érika Ferraz, que terá Eric Castro e Silva como vice-presidente. Será em evento hoje, às 18h30, no salão nobre da Faculdade de Direito do Recife. Evento terá uma homenagem especial ao defensor emérito Nilzado Carneiro Leão.

MOSTRA

A Garrido Galeria abre hoje a exposição “Onde os Olhos São Guardados”, reunindo pinturas, desenhos, gravuras e esculturas de Alexandre Nóbrega.

EXPOSIÇÃO

A Fundação Joaquim Nabuco abre hoje a exposição "Elas: Onde Estão as Mulheres nos Acervos da Fundaj?” Evento assinala os 75 anos da Fundação Joaquim Nabuco, 45 anos do Museu do Homem do Nordeste e a reabertura do primeiro andar do Museu.

PALESTRA

O ministro do Tribunal de Contas da União Augusto Nardes faz a palestra “Desafios da Governança no Setor Público”, hoje, às 9h, na Associação Comercial de Pernambuco.

NEGÓCIOS

A “Mars”, empresa donas de chocolates como “M&Ms” e “Snickers”, chegou a um acordo e comprou a “Kellanova”, fabricante das batatas “Pringles”, por R$ 196 bilhões.